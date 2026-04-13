17 nesreća dnevno na bh. cestama: Stotine mrtvih u obijesnim vožnjama

Zabrinjavajući trend porasta broja saobraćajnih nesreća i poginulih i povrijeđenih u njima nastavljen je i u ovoj godini, konstatirano je na sastanku Koordinacije direktora Federalne uprave policije, policijskih komesara i direktora uprava policija kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, koji je održan u Visokom. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, broj saobraćajnih nesreća u januaru bio je veći za 343, a u februaru za 17.

Na cestama u BiH u prošloj godini poginulo je čak 288 osoba, dok je 11.536 lakše i teže povrijeđeno. Prema crnoj statistici, koju je prikupio i obradio Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK), tokom 2025. dogodile su se 42.762 saobraćajne nesreće, u prosjeku 117 dnevno ili po jedna svakih 12 minuta. Ukupan broj veći je za čak 6.908 u odnosu na 2024. godinu.

Jači automobili

Prekomjerna brzina, neprilagođena uvjetima na cesti, ili obijesna vožnja među vodećim su uzročnicima užasavajućih izvještaja s bh. cesta, kaže Džemal Cinac, vještak saobraćajne struke.

- Rast broja saobraćajnih nesreća traje od perioda pandemije koronavirusa. Tokom pandemije trend je bio u opadanju, pa se to od istražnih organa predstavljalo kao pomak i dokaz da se nešto radi. Nije se, u biti, radilo ništa, nego smo se manje kretali. Nakon pandemije imamo veći broj nesreća i u odnosu na ranije stanje, a uzrokovan je neprilagođenom vožnjom, jačim automobilima – kaže Cinac.

Stanje cesta koje su građene prije 50-60 godina također je bitan uzrok tragedija, jer na njima su savremeni, jači i mnogo brži automobili. Cinac naglašava da BiH značajno zaostaje u izgradnji savremenih cesta, dok evropske zemlje nastoje eliminirati “konfliktne tačke” u saobraćaju.

Oldtimeri u prometu

- Grade se “ceste koje praštaju”, eliminira se većina raskrsnica u nivou, a one su vezane i za ublaživače udara kod izlaznih rampi na autoputevima, brzim cestama i tako dalje. Ako vozač izgubi kontrolu i udari u zaštitnu ogradu ili stub, on će doživjeti povrede, ali neće smrtno stradati. U vangradskim zonama potrebno je graditi jednotračne kolovoze s jednosmjernim saobraćajem, kako bi se eliminirala mogućnost kontakta s drugim učesnicima. Investiranjem u infrastrukturu i suprastrukturu Evropi uspješno idu ka vrijednosti 0 saobraćajnih nezgoda. U Evropi imamo i vrednije automobile, koji obiluju s nizom senzora koji sprečavaju nastanak saobraćajne nezgode, dok je kod nas prosječna starost voznog parka 17 godina. Poznati model VW Golf 2 proizveden je 1988. godine i po zakonu spada u kategoriju oldtimera, a na cestama ih možete vidjeti svakodnevno – ističe Cinac.

Povećanje broja saobraćajnih nesreća rezultat je više faktora, ali ključni ostaje neodgovorno ponašanje vozača, smatra profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Armin Kržalić.

- Nedovoljno prisustvo policije dodatno smanjuje osjećaj odgovornosti, dok infrastrukturni nedostaci povećavaju rizik. Rješenje mora biti sistemsko - više kontrole, više edukacije i sigurnije ceste. Integrisano upravljanje saobraćajem znači da policija, infrastruktura i ponašanje učesnika djeluju zajedno. Tu se mora pronaći balans tehnologije, policije i edukacije – kaže Kržalić.