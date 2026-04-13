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ODRŽAN SASTANAK

Kapidžić se oglasio o novom pojačanju u SDA: Ništa nije slučajno

Ova dvojica opernih umjetnika od danas su članovi SDA, naveo je Kapidžić

Tokom susreta. Facebook

A. O.

13.4.2026

Predsjednik Kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije Sarajevo Faruk Kapidžić, na društvenim mrežama pohvalio se novim pojačanjem.

- Ništa nije slučajno. Prošle sedmice smo za danas dogovorili ovaj sastanak.

Današnje pristupanje našeg sarajevskog Mađara Stranci demokratske akcije, zapravo je najbolja čestitka KO SDA Sarajevo za briljantnu jučerašnju pobjedu mađarske opozicije, kao i najbolja najava slične pobjede SDA na oktobarskim izborima. Ako Bog da!

Sa sarajevskim Mađarom Ilešom Bečeijem došao nam je i njegov kolega Elvir Solak, naveo je Kapidžić, te dodao:

Objava Kapidžića. Screenshot

- Ova dvojica opernih umjetnika od danas su članovi SDA.

Odlučni, stručni, hrabri, pošteni i neopterećeni nametnutim predrasudama – dobro nam došli - stoji u Kapidžićevoj objavi.

# SDA
# FARUK KAPIDŽIĆ
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