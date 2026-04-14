Ključ: Hitna sanacija srušenog mosta u Banjici počinje sutra

Nakon današnjeg obilaska lokaliteta srušenog mosta u naselju Banjica, predstavnici općinskih i kantonalnih institucija, zajedno s delegacijom javnog preduzeća Ceste FBiH, usaglasili su hitne mjere kako bi se što prije uspostavila osnovna komunikacija i osigurali ključni uslovi za život stanovništva ovog područja.

U obilasku su učestvovali predstavnici nadležnih službi Općine Ključ, Doma zdravlja, kantonalnih institucija te javnog preduzeća Ceste FBiH, koji su na terenu sagledali razmjere oštećenja i potrebe za hitnom intervencijom.

Tom prilikom dogovoreno je poduzimanje neophodnih mjera sanacije postojećeg stanja, s ciljem što skorijeg uspostavljanja saobraćajne povezanosti naseljenih mjesta Crljeni i Banjica s teritorijom općine Ključ, kao i omogućavanja nesmetanog pristupa osnovnim uslugama, uključujući zdravstvenu zaštitu.

Početak radova planiran je već za sutra, a nadležne općinske službe najavile su da će javnost blagovremeno informirati o režimu odvijanja saobraćaja i organizaciji primarne zdravstvene zaštite za stanovnike Crljena i Banjice.