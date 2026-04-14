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Minić i Stanivuković odgovorili na pitanje hoće li biti kandidati za predsjednika RS

Stanivuković je istakao da će opozicija sjesti i razgovarati

Stanivuković i Minić. Srpskainfo

M. Až.

14.4.2026

Savo Minić, premijer Republike Srpske, izjavio je da nema ambicije da se kandiduje za predsjednika RS, dok je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke, naglasio da će odluka o kandidatu biti donesena dogovorom unutar opozicije.

Odgovarajući na pitanje novinara da li je nedavna TV-debata bila svojevrsni uvod u predsjedničku kampanju, Minić je poručio da kod Stanivukovića dominira "žarka želja za reflektorima", ali da se od toga, kako kaže, ne živi.

- Ja nisam kandidat, ja apsolutno ne pretendujem na bilo šta - rekao je Minić.

Stanivuković je istakao da će opozicija sjesti i razgovarati, te zajednički procijeniti ko ima najveće šanse na izborima.

- Sa druge strane, smatram da je veoma važno pobijediti SNSD, završiti sa privatnom državom, sa kumovskom zemljom, zemljom sestrića, zemljom uvezane rodbine i napraviti sistem - rekao je Stanivuković.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# SAVO MINIĆ
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