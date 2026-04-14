Stanivuković u debati s Minićem: Žestoko prozvao moćnog biznismena

Biznismen i kupac Željezare Zenica Gordan Pavlović našao se u središtu oštre rasprave između gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića i premijera RS Save Minića.

Stanivuković je tokom rasprave pokazao fotografiju kompanija koje su u vlasništvu Pavlovića, tvrdeći da je riječ o ogromnom poslovnom sistemu.

- Da li znate da je 35 opština u RS za vrijeme SNSD-a postalo izrazito nerazvijeno. Da li znate da je budžet svih opština 950 miliona, a da Goci Pavlović sa svojim firmama, koje je privatizovao ima promet od milijardu KM. Bogatiji je od svih opština i gradova. Privatizovao je i Novu Ljubiju gdje radnicima sada plate isplaćuje Fond solidarnosti RS. To je čovjek koji je nastao za vaše vrijeme, s kojim ćemo se mi obračunati i koji će završiti tamo gdje zaslužuje. Ovaj čovjek je prvi čovjek ministra Zorana Stevanovića - rekao je Stanivuković.

Premijer RS Savo Minić odbacio je ove tvrdnje, naglasivši da nema nikakve veze s Pavlovićem.

- Mene uopšte ne interesuje Pavlović, apsolutno nemam ništa s tim - rekao je Minić.