Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SJEDNICA

Vijeće ministara BiH danas o izvještajima o radu institucija za 2025. godinu

Pred ministrima bi se trebao naći i Prijedlog odluke o dopunama Liste opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga

Vijeće ministara BiH. FENA

Dž. R.

15.4.2026

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH.

Pred ministrima bi se trebao naći i Prijedlog odluke o dopunama Liste opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora, kao i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Komisije za uništavanje opojne droge, psihotropne tvari, biljke iz koje se može dobiti opojna droga i prekursora, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH.

Trebao bi biti razmatran i Nacrt sporazuma o grantu - Krovni višedonatorski povjerilački fond Globalnog partnerstva za pristupe zasnovane na rezultatima (Projekat održivog upravljanja otpadom) između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj/Međunarodne asocijacije za razvoj (u funkciji administratora Krovnog višedonatorskog povjerilačkog fonda Globalnog partnerstva za pristupe zasnovane na rezultatima), s Osnovama za zaključivanje sporazuma o grantu.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu i izvještaji o radu institucija Vijeća ministara BiH za 2025. godinu.

Ministri bi se, u drugom krugu glasanja, trebali izjasniti o Informaciji o pripremi prijedloga Akcionog plana Vijeća ministara BiH za implementaciju Strategije komuniciranja institucija BiH o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji - od kandidatskog statusa do članstva za 2026. godinu i Prijedlog Akcionog plana Vijeća ministara BiH za implementaciju Strategije komuniciranja institucija BiH o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji od kandidatskog statusa do članstva za 2026. godinu.

Kao posljednje tačke dnevnog reda, sa oznakom 'povjerljivo', pozicionirani su: Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH; Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Obavještajno-sigurnosne agencije BiH te Prijedlog odluke o utvrđivanju dodatka na platu na osnovu posebnih uvjeta radnih mjesta za operativne poslove u Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH.

# SJEDNICA
# VIJEĆE MINISTARA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.