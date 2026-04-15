Počelo suđenje tužiteljici Knežević: Tiktokeru Manojloviću odavala akte s oznakom tajnosti

Čitanjem optužnice i iznošenjem uvodnih riječi Federalnog tužilaštva i Odbrane te saslušanjem dva svjedoka pred Posebnim odjelom za korupciju Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, počelo je suđenje Jasminki Knežević, suspendovanoj tužiteljici Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu koja se tereti za odavanje službene tajne.

Nina Šahinpašić, tužiteljica Posebnog odjela Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala, pročitala je optužnicu prema kojoj se Knežević tereti da je u periodu između 16. i 20. maja prošle godine, putem platforme TikTok, iz krivičnog predmeta Tužilaštva Kantona Sarajevo poslala fotografiju/screenshot popratnog akta Informacije Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA BiH) Sretenu Manojloviću, kao i drugu stranicu tog dokumenta koji sadrži komunikaciju između određenih osoba sa oznakom tajnosti “povjerljivo“, prenosi Detektor.

- Oznaka tajnosti nije bila skinuta. Tužioci na svim nivoima u Federaciji BiH koji imaju zakonsku ovlast za pristup tajnim podacima, imaju obavezu čuvati tajnim podatke sve do skidanja s njih oznake tajnosti, bez obzira na to kako su do njih došli - istakla je Šahinpašić.

Ona je istakla kako je Knežević već kažnjavana odlukama disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV).

- Tužilac je glas onih koji ne mogu da govore. Tužilac govori u ime društva i ima moć da društvo čini boljim. Ne smije da se vodi ličnom korišću - rekla je Šahinpašić u uvodnim riječima.

Damir Beglerović, advokat optužene Knežević, rekao je kako tvrdnje iz uvodnog izlaganja tužiteljice smatra malicioznim. Naveo je kako Odbrana smatra da Posebni odjel za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal nema nema stvarnu nadležnost u ovom predmetu. Prethodno je sudija Mersudin Pružan odbio njegov prigovor nadležnosti, nakon čega je rekao da će se obratiti Vrhovnom sudu Federacije.

Prvi svjedok

Sreten Manojlović, prvi svjedok tužilaštva, ispričao je kako je 15. maja prošle godine imao “live“ sa Amirom Pašićem Faćom na društvenim mrežama u kojem su razgovarali o stanju u Sarajevu. Spomenuo je tada, kako je rekao, tužiteljicu Knežević da je dobila dva stana od Almira Serdarevića.

- Po završetku livea sam dobio poruku sa Tik Tok profila ‘J Sparta’ da ta osoba ima dokaze da nisam u pravu. Stekao sam dojam da sam možda grešku napravio i rekao da mi pošalje dokaz, da ću vrlo rado demant objaviti. Ona je odgovorila kako će mi dokaz poslati sutra u šest sati kada završi posao. Na kraju sam dobio taj dokument - rekao je Manojlović.

On je, nakon što mu je tužiteljica predočila dokument OSA-e, potvrdio da je dobio fotografiju tog dokumenta sa profila “J Sparta“ na kojem se vidio pečat OSA-e, potpis tadašnjeg direktora Osmana Mehmedagića, kao i da su neki dijelovi bili zablurani.

Presretnuti razgovori

U dokumentu su, dodao je, bili presretnuti razgovori, te izjava svjedoka Saudina Porovića. Naveo je kako je njemu Knežević na ovaj način dala do znanja da nije dobila dva stana. Manojlović je rekao je demant objavio, a da mu se u komunikaciji putem Tik Toka optužena predstavila kasnije riječima: “Ja sam tužiteljica o kojoj si iznio dezinformacije. Ja sam Jasminka Knežević“.

- Ja sam objavio ‘screenshot’ dokumenta na Tik Toku gdje se spominje Almir Serdarević i neki tužioci, a onda mi se sestra koja je radila u policiji javila i rekla da to obrišem, da me mogu uhapsiti“, ispričao je Manojlović i naveo kako je nakon toga nastavio komunikaciju preko aplikacije WhatsAppa sa Knežević o “zajedničkim temama - te da mu je ona, kako je naveo, rekla da je bila zadužena za predmet policajaca koji su pratili Edina Gačanina, ali da joj je oduzet.

Manojlović je naveo kako je na kraju odustao od objave dokumenta u drugom “liveu“, ali da je naveo kako je dobio “strogo povjerljive“ dokumente, nakon čega je dan poslije otišao u policiju i podnio krivičnu prijavu protiv Knežević, gdje mu je izvršen uviđaj telefona. Naveo je kako je telefon predao dan poslije te da pristupnu šifru, kao i da su ga par dana nakon toga zvali da pregledaju telefon zajedno, ali da se nije odazvao pozivu.

Na pitanje Odbrane, Manojlović je rekao da je dokumente dobio putem Tik Toka, kao i da nije uspostavio video komunikaciju putem WhatsAppa sa optuženom. Negirao je da je obrisao komunikaciju sa ove aplikacije. Naveo je kako nije otišao na vještačenje telefona jer nije bio obavezan.

Džanan Skopljak je rekao kako je, kao istražitelj MUP-a Kantona Sarajevo, postupao po prijavi Manojlovića. Naveo je kako su prvo obavili razgovor sa svjedokom, o čemu su sačinili službenu zabilješku, potom napravili uviđaj telefona, a nakon toga saslušali Manojlovića. Objasnio je kako su postupali po naredbama i o svemu obavještavali dežurnog tužioca. Naveo je kako su da ne bi ugrozili istragu, nakon što su dobili informaciju da je dokument objavljen na Tik Toku, od postupajuće tužiteljice dobili naredbu o pretresu kancelarije Knežević.

- Mi smo u jednom registratoru ispod stola pronašli akt OSA-e u kojem je bio transkript presretnutih razgovora i izjava Saudina Porovića. Sve smo dokaze dostavili Sudu i Tužilaštvu - rekao je svjedok, koji je tokom ispitivanja od strane Šahinpašić potvrdio autentičnost zapisnika i izvještaja koje su sačinili.

On je potvrdio kako su drugi dan od Manojlovića preuzeli telefon koji su vještačili u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja, gdje svjedok nije bio prisutan, ali da jeste optužena u pratnji branioca.

Odbrana će ovog svjedoka unakrsno ispitati na narednom ročištu 22. aprila.