Javnost isključena s ročišta Debevcu, Mehmedagiću i Pijuku

U predmetu protiv optuženih suspendovanog predsjednika Suda Bosne i Hercegovine Ranka Debevca, bivšeg predsjednika Obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića i uposlenika Suda BiH Milisava Pijuka danas je nastavljeno suđenje pred Posebnim odjelom za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, međutim javnost je isključena na zahtjev Tužilaštva.
Odbrana prvooptuženog i drugooptuženog složila se sa zahtjevom za isključenje javnosti, a odbrana trećeoptuženog ostavila je odluku Sudu na odlučivanje.
Tužiteljica Medina Džerahović obrazložila je razloge za isključenje javnosti, istaknuvši da je to u interesu državne sigurnosti, čuvanje poslovne tajne, kao i da svjedok svjedoči o aktu OSA-e BiH.
Također, navela je i razlog zaštite ličnog i porodičnog života, kao i opasnost od prijetnji. Istaknula je da su na dokumentu skinute oznake tajnosti, ali nisu za javnost, već samo za potrebe krivičnog postupka. Pomenula je i da za ovog svjedoka postoji pravnik savjetnik.
Debevec je potom dobio riječ, kazavši kako Tužilaštvo traži da se zaštite njihovi svjedoci, te da tako i on, odnosno odbrana traži zaštitu svjedoka odbrane.
Sutkinja Ajla Papović-Mujan, usvojila je Prijedlog Tužilaštva o isključenju javnosti.
Podsjetit ćemo, Ranko Debevec je optužen zbog krivičnih djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1., u vezi sa članom 29., Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. i stav 2., u vezi sa članom 29., Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 219. stav 1., Neovlašteno prisluškivanje i zvučno i optičko snimanje iz člana 147a., u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, krivičnog djela iz člana 29. Zakona o ravnopravnosti polova Bosne i Hercegovine i krivičnog djela Lažno predstavljanje iz člana 369. stav 1., u vezi sa članom 29., a sve u vezi sa članom 53. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Osman Mehmedagić je optužen zbog krivičnih djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1., u vezi sa članom 29., Krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 2. i Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1., a sve u vezi sa članom 53. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Milisav Pijuk je optužen zbog krivičnih djela prisluškivanje i zvučno i optičko snimanje iz člana 147a. u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, krivičnog djela iz člana 29. Zakona o ravnopravnosti polova Bosne i Hercegovine i krivičnog djela Lažno predstavljanje iz člana 369. stav 1. u vezi sa članom 29., a sve u vezi sa članom 53. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Pred Posebnim odjelom početak suđenja optuženima Debevcu, Mehmedagiću i Pijuku zakazan je nakon što je Krivično odjeljenje Vrhovnog suda FBiH donijelo rješenje, a kojim je riješen sukob nadležnosti postupanja u ovom predmetu.
Općinski sud u Sarajevu je izazvao ispitivanje sukoba nadležnosti smatrajući da nije nadležan za postupanje u predmetu protiv optuženih Debevca, Mehmedagića i Pijuka, a koji je ranije vođen pred Sudom Bosne i Hercegovine.
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