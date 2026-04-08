Debevec uposlenici Suda BiH naložio da uništi sudske spise: Ona ih spalila u roštilju na vikendici

Prisluškivanje sudija i istražilaca

Tužilac Jovo Karić čitao je navode optužnice, u kojoj se između ostalog, navodi da su Ranko Debevec i Osman Mehmedagić u periodu od avgusta 2020. godine do kraja oktobra 2020. godine u Sarajevu u svojstvu službenih osoba u institucijama BiH po prethodnom dogovoru da preduzimajući svoje radnje u okviru svojih službenih ovlaštenja tajno prikupljali podatke za koje je potrebno sudsko ovlaštenje. Navodi se i da su stavljali pod telekomunikacijski nadzor telefonske brojeve dežurnih sudija Suda BiH i istražilaca Tužilaštva BiH. Kako se navodi u optužnici, a u cilju da nezakonitim omogućavanjem tajnog prikupljanja podataka pribave sebi korist u vidu informacija, znajući da se u navedenom periodu pred Tužilaštvom BiH vode istražni postupci i provjeravaju navodi krivičnih prijava protiv Mehmedagića i Debevca, te drugi istražni postupci iz kojih bi im bile značajne informacije. Kako je tužilac pročitao, Debevec, kao predsjednik Suda BiH je izdavao naloge za tajno prikupljanje podataka po zahtjevu Mehmedagića, a Mehmedahić je iskoristio svoja ovlaštenja za dobijanje odobrenja praćenja na mjestima koja nemaju javni karakter, praćenja putem komunikacija, putem telekomunikacijskih i drugih oblika elektronskih uređaja.

Između ostalog, navodi se i da je Mehmedagić naložio uposleniku Agencije da sačini službenu zabilješku, navodeći mu da raspolaže saznanjima da bi nad jednim sudijom Suda BiH trebalo uspostaviti mjeru nadzora telekomunikacija, kazavši da je taj sudija korumpiran. Kako se navodi, Mehmedagić ima saznanja da je u jednom ugostiteljskom objektu sjedio taj sudija s dvije osobe i da je sudija zatražio mito. Službenik OSA-e je sačinio službenu zabilješku, a Debevec je izdao ovlaštenje, to jeste naloge za primjenu mjera praćenja. Debevec je naložio uposleniku Suda BiH da sačini nalog za primjenu traženih mjera, čime je naloženo stavljanje pod nadzor telefonskog broja. Potom je Mehmedagić naložio uposleniku OSA-e da sačini zahtjev za proširenje mjere na novi telefonski broj dežurnog sudije Suda BiH.

Uništavanje podataka

Debevec se tereti da je donio nezakonite naloge i odluke Suda BiH u spisima, te je u namjeri da prikrije izdavanje nezakonitih naloga, naložio preduzimanje radnji u cilju krivotvorenja i uništavanja službenih isprava, spisa i službenih knjiga državnog suda. Uposleniku Suda E.F. je je naložio da izbriše ili uništi podatke o izdatim nalozima i odlukama u spisima. Tužilac je naveo da je uposlenik Suda BiH istrgao stranice zahtjeva OSA-e BiH. Dalje se navodi da je oštetio službenu knjigu i ispravio brojke naloga te ih prepravio u druge brojeve. Riječ je o više od 40 naloga iz 2021. i 2022. godine.

Nadalje, Debevec je uposlenici Suda BiH Jasni Kulina, sekretaru, naložio da službene spise Suda BiH iznese iz službenih prostorija. Tužilac je pročitao da ih je ona odnijela u Gornji Vakuf na vikendicu i spalila ih u vatri, u ozidanom roštilju. Riječ je o izdatim nalozima i odlukama Suda BiH.