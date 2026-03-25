Suspendovana tužiteljica Knežević tražila izuzeće svih sudija Posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH

Jasminka Knežević, suspendovana tužiteljica sarajevskog Kantonalnog tužilaštva, optužena za odavanje službene tajne, zatražila je izuzeće postupajućeg i svih ostalih sudija Posebnog odjela za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, piše Detektor.

Knežević je uložila zahtjev za izuzeće postupajućeg sudije Mersudina Pružana te svih sudija Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije, s obrazloženjem da postupak koji se provodi “nije u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Federacije BiH”.

- Stvara se dojam o pristrasnosti - rekla je Knežević.

Suđenje je odgođeno te će se o zahtjevu za izuzeće sudija odlučivati na Općoj sjednici Vrhovnog suda FBiH. Na današnjem ročištu je bilo planirano čitanje optužnice i iznošenje uvodnih riječi, kako je najavljeno na statusnoj konferenciji početkom marta.

Knežević se, prema ranijem saopćenju Federalnog tužilaštva, tereti da je od 16. do 20. maja 2025. godine, koristeći društvenu mrežu TikTok i aplikaciju WhatsApp, neovlaštenoj osobi dostavila dokumente iz krivičnog predmeta na kojem je bila zadužena, te na taj način učinila dostupnim naročito povjerljive podatke koji predstavljaju službenu tajnu. U saopćenju se navodi da je znala da se radi o naročito povjerljivim informacijama u vlasništvu Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, te je bez dozvole vlasnika neovlaštenoj osobi poslala fotografije dijelova dokumentacije označene stepenom tajnosti “povjerljivo”, kao i dio zapisnika o saslušanju svjedoka iz istrage.