Pozadina optužnice: Tiktoker Manojlović u lajvu rekao da je tužiteljica dobila dva stana, pa mu ona slala povjerljive dokumente

Posebni odjel za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine protiv tužiteljice Jasminke Knežević.

Ona se tereti za krivično djelo odavanje službene tajne, a nakon akcije koja je provedena tokom prošle godine ona je suspendovana.

Kako je ranije objavljivao portal "Avaza", ona je odavala informacije Sretenu Sreću Manojloviću, koji je postao poznat po liveovima na TikToku s Amirom Pašićem Faćom.

Kako je ranije za "Avaz" ispričao Manojlović, sve je počelo nakon jednog livea gdje je kazao "da je Almir Serdarević, blizak Edinu Gačaninu Titu, tužiteljici Knežević poklonio dva stana".