Pozadina optužnice: Tiktoker Manojlović u lajvu rekao da je tužiteljica dobila dva stana, pa mu ona slala povjerljive dokumente

Posebni odjel za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine protiv tužiteljice Jasminke Knežević.
Ona se tereti za krivično djelo odavanje službene tajne, a nakon akcije koja je provedena tokom prošle godine ona je suspendovana.
Kako je ranije objavljivao portal "Avaza", ona je odavala informacije Sretenu Sreću Manojloviću, koji je postao poznat po liveovima na TikToku s Amirom Pašićem Faćom.
Kako je ranije za "Avaz" ispričao Manojlović, sve je počelo nakon jednog livea gdje je kazao "da je Almir Serdarević, blizak Edinu Gačaninu Titu, tužiteljici Knežević poklonio dva stana".
On je nju spominjao tokom jednog livea na TikToku, a nakon toga mu se tužiteljica javila i dostavljala povjerljive informacije OSA-e iz drugih predmeta, vjerovatno da bi skrenula pažnju sa sebe.
Ona je informacije dostavljala putem društvene mreže TikTok i aplikacije Whatsapp, a iz krivičnih predmeta za koje je bila zadužena. Riječ je o dokumentima koji predstavljaju službenu tajnu.
Optužnicom se navodi da je optužena, znajući da se radi o naročito povjerljivim informacijama u vlasništvu Obavještajno- sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, bez dozvole vlasnika, neovlaštenoj osobi poslala fotografije dijelova dokumentacije označene stepenom tajnosti „Povjerljivo“, kao i dio zapisnika o saslušanju svjedoka iz istrage, iako je znala da se radi o podacima koji su zakonom proglašeni službenom tajnom i da ih nije bila ovlaštena dijeliti.
Na taj način je, svjesno i protivno važećim propisima, kao službena osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine, neovlašteno drugome učinila dostupnim naročito povjerljive podatke koji predstavljaju službenu tajnu, čime se osnovano sumnja da je počinila krivično djelo Odavanje službene tajne iz člana 388. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.