Salkić odgovorio Dodiku: Veličanje ratnih zločinaca predstavlja završnu fazu genocida

Uloga Ratka Mladića jasno je utvrđena pravosnažnom presudom za učešće u genocidu nad Bošnjacima, stanovnicima sigurne zone UN-a Srebrenica, kao i za druge ratne zločine koji su mu dokazani tokom suđenja, kazao je Ramiz Salkić, zastupnik SDA u Narodnoj skupštini Republike Srpske, odgovarajući na izjave Milorada Dodika.

Dodao je da svaki drugačiji pogled na ulogu Ratka Mladića predstavlja revizionizam, negiranje sudskih presuda i veličanje ratnih zločinaca, što, kako je naveo, podliježe kažnjavanju u skladu sa zakonom.

Salkić je istakao da nastavak veličanja osuđenih ratnih zločinaca i njihovih postupaka pokazuje kontinuitet politike vlasti u entitetu RS, koju predvodi Milorad Dodik, te da takve izjave vrijeđaju žrtve i doprinose širenju straha među preživjelima.

- Veličanje ratnih zločinaca predstavlja završnu fazu genocida i s tom praksom se mora prestati. Ovdje je ključna uloga pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini da osigura provođenje zakona na cijeloj teritoriji države, bez izuzetaka - zaključio je Salkić.