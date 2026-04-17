EU razmatra prekid finansiranja VSTV-a zbog izmjena u provjeri imovine sudija i tužilaca

Najviše pravosudno tijelo u Bosni i Hercegovini nije poštovalo raniji dogovor niti upozorenja, zbog čega Evropska unija trenutno razmatra svoje buduće finansiranje procesa nadzora imovine sudija i tužilaca, potvrđeno je za Detektor. Ova odluka jednog od najvećih donatora domaćeg pravosuđa dolazi nakon što je Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) izmijenilo način angažmana vanjskih stručnjaka koji prate provjeru imovine sudija i tužilaca, potvrđeno je iz Delegacije EU u BiH, prenosi Detektor.

Iz Delegacije su kazali da je VSTV ranije ove godine razmatrao nacrt izmjena i dopuna pravilnika, koji bi suštinski izmijenio okvir na kojem počiva vanjsko praćenje provjere imovine sudija i tužilaca i predstavljao bi ozbiljan rizik da program vanjskog praćenja učini neefikasnim. Nacrt izmjena i dopuna je, kako kažu, izazvao niz zabrinutosti u pogledu efikasnosti, kredibiliteta i nezavisnosti vanjskog praćenja.

Dopune pravilnika

Te zabrinutosti, dodaju, zvanično je iznijela Valentina Superti, direktorica za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, u svojim dopisima predsjedniku VSTV-a Saninu Boguniću od 10. februara i 13. aprila.

- Uprkos tome, VSTV BiH je 15. aprila ipak usvojio predmetne izmjene i dopune pravilnika, čime je u suštini zanemario mišljenje Komisije - naveli su iz EU.

- Trenutno procjenjujemo naš tok djelovanja, uključujući i svaki utjecaj na EU finansiranje operacije praćenja - potvrdili su iz Delegacije EU za Detektor.

Uvođenja provjere imovine sudija i tužilaca izmjenama Zakona o VSTV-u bili su ključni za BiH u dobijanju statusa kandidata za članstvo u Uniji. Donošenje novog zakona i dalje se smatra jednim od najvažnijih za nastavak evropskog puta.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće u srijedu je na sjednici usvojilo izmjene pravilnika u dijelu koji se odnosi na vanjsko praćenje Odjela za provjeru imovine nosilaca pravosudnih funkcija i načina angažovanja vanjskih stručnjaka koji prate njihov rad. Članovi Vijeća su odlučili da će se vanjski stručnjaci birati javnim konkursom, a u komisijama će dva člana imenovati Evropska unija i jednog VSTV.

Takvu odluku članovi Vijeća donijeli su bez konsultacija sa EU i ona je drugačija od prethodnog dogovora, potvrdili su iz Delegacije Evropske unije u BiH za Detektor.

Kako navode, podrška Evropske komisije provedbi izmjena i dopuna koje se tiču integriteta ogleda se kroz program vanjskog praćenja, finansiran od strane EU, a koji prati rad i ukupno funkcionisanje Odjela VSTV-a za izvještavanje o imovini i interesima, kao i disciplinske postupke. Sa VSTV-om su bili dogovoreni konkretni modaliteti provedbe, koji su predviđali zapošljavanje vanjskih stručnjaka i njihovog pomoćnog osoblja putem otvorenog, transparentnog postupka, zasnovanog na stručnosti kandidata.

Sve izmjene utvrđenih modaliteta se trebaju međusobno dogovarati između VSTV-a i Evropske komisije, naveli su u odgovoru iz Delegacije.

VSTV i EU već nekoliko mjeseci imaju nesuglasice o angažovanju i radu vanjskih stručnjaka koji bi trebali pomoći da se provjera imovine sudija i tužilaca, koju domaće pravosuđe na ovaj način radi po prvi put, provede efikasno i transparentno. Članovi Vijeća ranije su odbijali prijedlog stručnjaka EU, koja finansira ovaj proces.

Promjena pravila

Nakon toga je VSTV počeo promjenu pravila njihovog angažovanja.

Prvog dana sjednice VSTV-a ove sedmice iz Odjela za pravna pitanja su izložili sažetak prijedloga Vijeća i odgovora Evropske komisije te naveli da je prijedlog Vijeća bio da se procedura angažovanja provodi na osnovu javnog poziva koji objavljuje Vijeće uz formiranje komisije, ali da su dobili odgovor Evropske komisije da nisu saglasni s tim prijedlogom jer smatraju da Vijeće ne bi trebalo vršiti izbor stručnjaka na način kako je predloženo zbog izbjegavanja percipiranog ili stvarnog sukoba interesa.

Iz Brisela su naveli, kako je pojašnjeno, da uloga Vijeća bi trebala biti ograničena na provjeru da li onaj stručnjak koji se bira zadovoljava minimalne kvalifikacije.

U saopštenju VSTV je naveo da se opredijelilo da u komisijama za izbor stručnjaka za vanjsko praćenje većinu sastava komisije za izbor čine članovi odabrani od međunarodnog partnera – EU, “čime je dodatno potvrđeno neupitno opredjeljenje Vijeća za stvaranje percepcije o potpunoj nezavisnosti stručnjaka za vanjsko praćenje rada Odjela”.

Rad vanjskih stručnjaka od jula 2025. godine finansira Evropska unija. Vanjski stručnjaci imaju mandat da prate disciplinske postupke koji nastanu iz procedura o imovini i interesima, ali ne daju sugestije o konačnim odlukama.

Vanjski stručnjaci u novom izvještaju upozoravaju da Odjel za provjeru imovine sudija i tužilaca i dalje radi s nedovoljnim kapacitetima, a odbijanje članova domaćinstava da dostave podatke i ograničena međunarodna saradnja usporavaju rad, dovodeći u pitanje mogućnost da se svi izvještaji obrade u rokovima.