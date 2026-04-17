Sanin Bogunić za "Avaz": Nemamo zvaničnu obavijest o prekidu finansiranja, zabrinuti smo ovakvim načinom komunikacije

Predsjednik VSTV-a BiH Sanin Bogunić komentirao je za „Avaz“ informacije da EU razmatra prekid finansiranja kontrole imovine sudija i tužitelja u BiH, zbog nepoštivanja prethodnih dogovora i izmjena pravilnika o angažmanu vanjskih stručnjaka koji prate ovaj proces. Bogunić je kazao da VSTV BiH, nakon donošenja izmjena i dopuna pravilnika, nije dobilo nikakav zvaničan dopis.

- Nismo dobili nikakvu zvaničnu obavijest, niti Delegacije EU u Sarajevu, niti iz Brisela. Iznenađeni smo i zabrinuti ovakvim načinom komunikacije, ako je uopšte tačna. S druge strane, mogu istaknuti da VSTV samo primjenjuje zakon, a izmjenama zakona iz 2024. godine predviđeno je da VSTV, kao i do sada, bira vanjske stručnjake za praćenje postupka provjere imovine. Imali smo jako dobru saradnju u vezi s ovim pitanjem i nastavićemo i dalje primjenjivati zakon, bez obzira sviđa li se to nekome ili ne – kazao nam je Bogunić.

Pojašnjava da je izmjenama pravilnika osiguran transparentniji način izbora vanjskih stručnjaka, te otklonjen svaki oblik diskriminacije, jer je data mogućnost i domaćim stručnjacima da se prijave u konkursnoj proceduri.

- Ostavili smo kolegama u EU većinu u komisiji koja se bavi ili bi se trebala baviti predlaganjem kandidata, tako da oni kontrolišu taj proces. Međutim, tražili smo da nam se dostave najmanje dva imena i da VSTV u konačnici vrši izbor između tih imena, kako je i do sada radilo – ističe Bogunić.

Dva vanjska stručnjaka iz Njemačke i Bugarske već su izabrana, a pravilnik je promijenjen kada je riječ o izboru novih. Zakonom je predviđen angažman do četiri vanjska stručnjaka, koji vrše određenu vrstu supervizije rada posebnog odjela VSTV-a za provjeru imovine sudija i tužitelja.