Nikšić i Lakić s američkim ministrom energetike: Riješiti pitanje državne imovine kako bi se mogla realizirati Južna interkonekcija

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar su se tokom posjete Sjedinjenim Američkim Državama susreli sa ministrom energetike u State Departmentu Krisom Rajtom (Chris Wright).

Sastanku je prisustvovao i posebni izaslanik Ministarstva energetike Sjedinjenih Američkih Država Džošua Volz (Joshua Volz) koji je nedavno boravio u našoj zemlji kada je razgovarao s premijerom Nikšićem i ministrom Lakićem.

Kako je saopćeno iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošu, fokus ovog sastanka je bila realizacija projekta Južna intekonekcija. Premijer Nikšić i ministar Lakić informirali su domaćine da su oba doma Parlamenta Federacije BiH usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gasovodu "Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska“.

Istakli su da je na ovaj način stvoren pravni okvir za implementaciju i dalju provedbu ovog strateškog energetskog projekta u kojem će učestvovati američki investitor. Razgovarano je o predstojećim aktivnostima, a posebno o zaključivanju ugovora sa investitorom. U tom kontekstu naglašena je potreba rješavanja pitanja državne imovine u narednom periodu kako bi se osigurala nesmetana realizacija ovog projekta.

I ovom prilikom je istaknuto da snažna sigurnosna saradnja i ekonomska partnerstva doprinose stabilnosti, jačanju kapaciteta i otvaranju novih razvojnih prilika u našoj zemlji.

Inače, ambasada Bosne i Hercegovine tokom posjete Sjedinjenim Američkim Državama predvodi zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez.