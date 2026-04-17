FUCZ uklonila 71 eksplozivno sredstvo i skoro 1.000 komada streljiva u sedam dana

Timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) u periodu od 10. do 17. aprila 2026. godine izvodili su redovne zadatke na području više općina i gradova širom Federacije Bosne i Hercegovine.

Aktivnosti su provedene na teritoriji Busovače, Novog Grada Sarajevo, Bosanskog Grahova, Gornjeg Vakufa-Uskoplja, Kladnja, Hadžića, Kalesije, Vogošće, Kaknja, Viteza, Sanskog Mosta, Doboja Juga, Starog Grada Sarajevo, Ilijaša, Velike Kladuše, Trnova (FBiH), Usore, Novog Sarajeva, Glamoča i Travnika, kao i u gradovima Gradačac, Mostar, Goražde, Bugojno, Zenica, Srebrenik, Konjic, Cazin i Novi Travnik.

U okviru ovih operacija, timovi FUCZ uklonili su i uništili ukupno 71 komad minsko-eksplozivnih sredstava te 966 komada streljiva.

Pored toga, izvršeno je i uništavanje eksplozivnih sredstava za potrebe akreditovanih komercijalnih deminerskih organizacija.