Zbog snijega pomiješanog sa kišom, nošen vjetrom, burna noć u Gradačcu: Voda zaprijetila kućama u Okanovićima i Kerepu

Martovski snijeg koji se brzo topi i pretvara u vodu i bujične potoke, praćen kišom i nošen vjetrom, svom silinom i danas pada na području sjeverne Bosne u općinama i gradovima Gradačcu, Gračanici, Modriči, Bosanskom Šamcu, Doboju, Lukavcu, Tuzli.
"Avaz" je već objavio da je Spreča na nekoliko mjesta poplavila Sprečko polje, a burnu noć proveli su pripadnici Civilne zaštite u Gradačcu, gradu Husein-kapetana Gradaščevića.
Prema riječima Isama Sendića, pomoćnika gradonačelnika za Civilnu zaštitu zbog obilnih padavina, nadošle su Mala Tinja i Kornica, koje su zaprijetile kućama u mjesnim zajednicama Okanovići i Kerep.
Poplavljena je jedna benzinska pumpa u Kerepu, a nekoliko putnih pravaca je od jutros bilo zatvoreno za saobraćaj, pa su vozila preusmjeravana alternativnim pravcima.
- Veoma je teško stanje u Okanovićima, mjesnoj zajednici u kojoj voda prijeti da ljudima uđe u kuće. Slično stanje je i u Kerepu, kućama prijeti Mala Tinja. Cijelu noć smo na čelu sa gradonačelnikom Hajrudinom Mehanovićem, obilazili ugrožena područja. Gdje je bilo potrebno angažirali smo i mehanizaciju. Na jednom od putnih pravaca bageri su iz vode izvlačili teški kamion sa prikolicom. I dalje magistralni put Gradačac-Ormanica u blizini raskrsnice Srnice-Vučkovci nije prohodan, pa se koriste alternativni pravci - kaže Isam Sendić.