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SAOBRAĆAJNICE ZATVORENE

Zbog snijega pomiješanog sa kišom, nošen vjetrom, burna noć u Gradačcu: Voda zaprijetila kućama u Okanovićima i Kerepu

Civilna zaštita angažovala mehanizaciju za izvlačenje teških kamiona

Voda prijeti kućama u Okanovićima i Kerepu. CZ Grada Gradačca

H. Čalić

28.3.2026

Martovski snijeg koji se brzo topi i pretvara u vodu i bujične potoke, praćen kišom i nošen vjetrom, svom silinom i danas pada na području sjeverne Bosne u općinama i gradovima Gradačcu, Gračanici, Modriči, Bosanskom Šamcu, Doboju, Lukavcu, Tuzli. 

"Avaz" je već objavio da je Spreča na nekoliko mjesta poplavila Sprečko polje, a burnu noć proveli su pripadnici Civilne zaštite u Gradačcu, gradu Husein-kapetana Gradaščevića.

Teška mehanizacija iz vode izvlačila teške kamione. FUCZ

Prema riječima Isama Sendića, pomoćnika gradonačelnika za Civilnu zaštitu zbog obilnih padavina, nadošle su Mala Tinja i Kornica, koje su zaprijetile kućama u mjesnim zajednicama Okanovići i Kerep. 

Sendić: Pripadnici CZ-e na čelu sa gradonačelnikom cijelu prošlu noć obilazili ugrožena područja i pružali pomoć ugroženima. Ustupljena fotografija

Poplavljena je jedna benzinska pumpa u Kerepu, a nekoliko putnih pravaca je od jutros bilo zatvoreno za saobraćaj, pa su vozila preusmjeravana alternativnim pravcima.

- Veoma je teško stanje u Okanovićima, mjesnoj zajednici u kojoj voda prijeti da ljudima uđe u kuće. Slično stanje je i u Kerepu, kućama prijeti Mala Tinja. Cijelu noć smo na čelu sa gradonačelnikom Hajrudinom Mehanovićem, obilazili ugrožena područja. Gdje je bilo potrebno angažirali smo i mehanizaciju. Na jednom od putnih pravaca bageri su iz vode izvlačili teški kamion sa prikolicom. I dalje magistralni put Gradačac-Ormanica u blizini raskrsnice Srnice-Vučkovci nije prohodan, pa se koriste alternativni pravci - kaže Isam Sendić.

# FUCZ
# SAOBRAĆAJNICE
# RIJEKE
# GRADAČAC
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