Zbog snijega pomiješanog sa kišom, nošen vjetrom, burna noć u Gradačcu: Voda zaprijetila kućama u Okanovićima i Kerepu

Martovski snijeg koji se brzo topi i pretvara u vodu i bujične potoke, praćen kišom i nošen vjetrom, svom silinom i danas pada na području sjeverne Bosne u općinama i gradovima Gradačcu, Gračanici, Modriči, Bosanskom Šamcu, Doboju, Lukavcu, Tuzli.

"Avaz" je već objavio da je Spreča na nekoliko mjesta poplavila Sprečko polje, a burnu noć proveli su pripadnici Civilne zaštite u Gradačcu, gradu Husein-kapetana Gradaščevića.