Helez: BiH razmatra slanje više od 60 vojnika u sigurnosnu misiju u Gazi, pripreme u poodmakloj fazi

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez izjavio je u Vašingtonu da je učešće Oružanih snaga BiH u međunarodnoj sigurnosnoj misiji u Gazi u poodmakloj fazi priprema te da bi u toj misiji moglo učestvovati više od 60 pripadnika OS BiH, saopćio je u petak njegov ured.

Tokom zvanične posjete Sjedinjenim Američkim Državama, zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara BiH i ministar odbrane Zukan Helez sastao se u Vašingtonu s predstavnikom State Departmenta Stenlijem Braunom (Stanley Brown), gdje su razgovarali o jačanju bilateralne vojne saradnje, modernizaciji Oružanih snaga BiH i mogućim ulaganjima u namjensku industriju BiH.

Helez je posebno istakao pitanje učešća OS BiH u međunarodnim operacijama, uključujući i potencijalnu misiju u Gazi.

- Razgovarali smo i o učešću Oružanih snaga BiH u sigurnosnoj misiji u Gazi. Pripreme za tu misiju su u poodmakloj fazi, očekujemo da će više od 60 pripadnika OS BiH biti dio misije. To predstavlja značajan doprinos naše zemlje međunarodnom miru i sigurnosti - rekao je Helez.

Na sastanku je, prema saopćenju iz Ministarstva odbrane BiH, potvrđen interes SAD-a za dalje jačanje saradnje s BiH, kao i mogućnosti ulaganja u domaću odbrambenu industriju, uz cilj modernizacije i usklađivanja sa NATO standardima.

Razgovarano je i o povećanju obima zajedničkih aktivnosti između oružanih snaga dvije zemlje, kao i o nastavku modernizacije i jačanju budžeta za odbranu.