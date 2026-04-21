Zakazana hitna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH o Južnoj interkonekciji: Dat će se saglasnost na sporazum s Hrvatskom

Hitna sjednica Vijeća ministara BiH na kojoj će se raspravljati o Južnoj interkonekciji zakazana je za danas u 16 sati, potvrđeno je iz Vijeća ministara BiH za "Avaz".

Sjednica će biti održana telefonskim putem, a na njoj će biti data saglasnost na usvojeni Zakon o Južnoj interkonekciji kojim se u ovaj projekat uvodi američki investitor.

Do ove sjednice dolazi nakon sastanka delegacija HDZ-a BiH i SNSD-a u Banjoj Luci.

Podsjećamo, Dodik je rekao da neće kočiti ovaj projekat, dok je Čović izjavio da će sve biti završeno u predviđenim rokovima.

Uloga Vijeća ministara je u tome što oni trebaju voditi pregovore kako bi se zaključio sporazum između BiH i Hrvatske o ovom projektu.

Predlagač ove tačke je Ministarstvo trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ranije je ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Vedran Lakić rekao da bi do potpisivanja međudržavnog ugovora trebalo doći krajem ovog mjeseca u Dubrovniku.