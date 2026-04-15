Krišto: Nastavlja se procedura potvrđivanja sporazuma o Južnoj plinskoj interkonekciji

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto izjavila je danas da se projekt Južne plinske interkonekcije između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske odvija u skladu sa zakonski propisanom procedurom, te da se radi o projektu od strateškog značaja za energetsku sigurnost BiH.

- Južna plinska interkonekcija je prepoznata kao infrastrukturni i sigurnosni projekat od posebnog interesa, jer osigurava diverzifikaciju izvora snabdijevanja plinom i jača energetsku stabilnost zemlje – navela je Krišto.

Govoreći o procedurama, Krišto je podsjetila da su Vijeće ministara i resorno Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa prije usvajanja izmjena Zakona o južnoj interkonekciji zaprimili nacrt sporazuma koji nije imao pravno uporište u tada važećem zakonodavstvu.

Nakon ulaska nove kompanije u projekt i izmjena Zakona o južnoj plinskoj interkonekciji, bilo je neophodno da Vlada Federacije BiH dostavi novi nacrt sporazuma, na osnovu kojeg bi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa moglo pripremiti osnove za sklapanje međunarodnog ugovora.

- Nakon zaprimanja novog nacrta, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac odmah ga je uputio nadležnim institucijama na mišljenje. Po zaprimanju tih mišljenja, dokument će biti upućen Vijeću ministara BiH, koje će razmatrati i usvojiti osnove za sklapanje sporazuma, a nakon toga materijal se prosljeđuje Predsjedništvu BiH - dodala je Krišto.

Sastavni dio osnova čini i imenovanje komisije koja će s bh. strane voditi pregovore i usklađivanje ugovora sa Republikom Hrvatskom. Upravo ta faza, kako je dodala Krišto, predstavlja proces na koji Vijeće ministara nema direktan uticaj u pogledu dinamike, jer podrazumijeva bilateralne konsultacije i usaglašavanje dviju strana.

- Što se tiče Vijeća ministara BiH mi ćemo učiniti sve kako bi proces bio vođen odgovorno, profesionalno i u skladu sa zakonom, uz puno poštovanje propisanih procedura, jer je riječ o projektu od izuzetnog značaja za buduću energetsku sigurnost BiH - dodala je Krišto.