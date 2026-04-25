Ivor Perić: "Semir Efendić bi ponovo crtao ratne granice u Mostaru, nisi u stanju sanirati poplavu ispod podvožnjaka"

Predsjednik Kantonalnog odbora SDP-a HNK, Ivor Perić reagovao je na izjavu lidera Stranke za BiH Semira Efendića koji je proces ujedinjenja Mostara nazvao greškom i naivnošću i založio se za vraćanje nekadašnjih jedinica lokalne samouprave – opština.

- Semir Efendić svojom izjavom o administrativnom uređenju Mostara potvrdio je da je politički amater, a SBIH ustvari Stranka za “trećinu” Bosne i Hercegovine. U toj izjavi ovaj nesretni kandidat za člana Predsjedništva reče kako je ujedinjenje Mostara problem i podvala. S tom jednom izjavom predstavio je i svoj predizborni program a to je definitivna podjela Mostara, što posljedično vodi i do formiranja trećeg entiteta. Crtao bi nam Efendić opet ratne granice – navodi Perić.