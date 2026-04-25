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REAKCIJA NA IZJAVU

Ivor Perić: "Semir Efendić bi ponovo crtao ratne granice u Mostaru, nisi u stanju sanirati poplavu ispod podvožnjaka"

Semire okani se Mostara, navodi Perić

Perić: Reagovao na izjavu Efendića. Društvene mreže / Anadolija

A. O.

25.4.2026

Predsjednik Kantonalnog odbora SDP-a HNK, Ivor Perić reagovao je na izjavu lidera Stranke za BiH Semira Efendića koji je proces ujedinjenja Mostara nazvao greškom i naivnošću i založio se za vraćanje nekadašnjih jedinica lokalne samouprave – opština.

- Semir Efendić svojom izjavom o administrativnom uređenju Mostara potvrdio je da je politički amater, a SBIH ustvari Stranka za “trećinu” Bosne i Hercegovine. U toj izjavi ovaj nesretni kandidat za člana Predsjedništva reče kako je ujedinjenje Mostara problem i podvala. S tom jednom izjavom predstavio je i svoj predizborni program a to je definitivna podjela Mostara, što posljedično vodi i do formiranja trećeg entiteta. Crtao bi nam Efendić opet ratne granice – navodi Perić.

Dodao je da izjave „koje smo mogli očekivati isključivo od predstavnika HDZ sada polako čujemo i od pokušaja političara iz Sarajeva“.

- Srećom ova marginalna stranka ne predstavlja više ni većinsko mišljenje stanovnika Općine Novi Grad a kamoli cijelog Sarajeva ili države. Semire okani se Mostara. Nisi u stanju sanirati poplavu ispod podvožnjaka u vlastitoj općini godinama a igrao bi se političara i dijelio moj grad. Za kraj Semire znaj da mi se otac kao i njegovi saborci iz 4. Korpusa ARBiH nisu borili za podijeljen nego za jedinstven Mostar – stoji u Perićevoj objavi.

# SEMIR EFENDIĆ
# SDP HNK
# STRANKA ZA BIH
# MOSTAR
# IVOR PERIĆ
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