EU donira opremu Graničnoj policiji BiH za borbu protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima

Evropska unija, Njemačka, Italija i Nizozemska uručile su specijaliziranu opremu Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine s ciljem jačanja operativne spremnosti službenika i poboljšanja kapaciteta upravljanja granicama, saopćila je Delegacija Evropske unije u BiH.

Primopredaja je upriličena danas u Sarajevu i obuhvata paket opreme sa specijaliziranim povećalima za pregled dokumenata, detektorima otkucaja srca za pronalazak osoba u sakrivenim pregradama kamiona i drugih vozila u situacijama koje često uključuju nehumane uslove i rizike opasne po život, kao i patrolni čamac za reagovanje na incidente na rijekama uključujući operacije potrage i spašavanja u slučajevima kada migranti pokušavaju opasne prelaske i dovode sebe u opasnost od utapanja.

Projekat EU4FAST

Ova primopredaja je dio šireg paketa pomoći za izgradnju kapaciteta koji kombinira specijaliziranu opremu i obuku, s ukupnim ulaganjem od oko 200.000 eura, u okviru projekta EU4FAST.

- Efikasno upravljanje granicama danas zahtijeva modernu tehnologiju, vješto osoblje i snažne institucije, a ova podrška je osmišljena na način da podrži sva tri navedena aspekta. Ova primopredaja je primjer praktične i konkretne podršku koju Evropska unija, zajedno sa svojim državama članicama, nastupajući kao „Tim Evropa“, pruža u Bosni i Hercegovini u suočavanju s izazovima krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i upravljanja granicama u cjelini. Jačanje kapaciteta Granične policije također direktno pomaže Bosni i Hercegovini u usklađivanju sa standardima EU, posebno iz okvira poglavlja 23 i 24 procesa pristupanja EU. EU ostaje posvećena podršci Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu, kroz reforme koje jačaju sigurnost, vladavinu prava i regionalnu saradnju. Pored toga, važno je da Bosna i Hercegovina ažurira svoje planove za nepredviđene situacije i bude pripravna u slučaju povećanog priliva neregularnih migranata - rekao je ambasador Luigi Soreca, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH.

Važnost za rad

Direktor Granične policije BiH Mirko Kuprešaković naglasio je važnost doniranog čamca za rad službenika na terenu.

- Savremena oprema omogućava bržu, efikasniju i sigurniju reakciju naših službenika na sve izazove s kojima se kontinuirano susreću u svakodnevnom radu. Ova podrška dolazi u pravom trenutku, kada su sigurnosni izazovi sve kompleksniji, a potreba za modernizacijom i jačanjem kapaciteta institucija sve izraženija. Želim izraziti iskrenu zahvalnost Evropskoj uniji, ambasadama SR Njemačke, Italije, Francuske i Holandije, kao i svim partnerima koji su učestvovali u realizaciji projekta EU4FAST. Posebno želim istaći značajnu podršku Frontexa Graničnoj policiji BiH, koja doprinosi jačanju naših operativnih kapaciteta i efikasnosti rada. Vaša podrška i povjerenje dodatno nas motiviraju da nastavimo graditi profesionalnu, modernu i efikasnu Graničnu policiju BiH - rekao je Kuprešaković.

- Njemačka je ponosna što doprinosi ovom zajedničkom naporu kombinirajući nacionalnu stručnost s evropskim resursima kako bi se postigli konkretni i održivi rezultati u okviru Team Europe pristupa. Angažman GIZ-a i Njemačke savezne policije (Bundespolizei) posebno odražava posvećenost Njemačke dijeljenju praktičnog iskustva i operativnog znanja sa partnerskim zemljama iz regije zapadnog Balkana, naročito sa Bosnom i Hercegovinom. Prošle sedmice imali smo dobar primjer šta to znači u praksi: stručnjaci iz njemačke savezne policije su proveli specijaliziranu obuku za službenike Granične policije u BiH. Glavni fokus bio je na pregledu dokumenata i korištenju detektora otkucaja srca, direktno povezujući opremu s operativnim vještinama. Sljedeće sedmice obuka će se ponoviti za drugu grupu pripravnika i oduševljen sam što smo uspostavili ovu praktičnu i uspješnu saradnju - rekao je ambasador Njemačke u BiH Alfred Grannas.

- Današnja primopredaja nije samo jedna isporuka opreme. Ona odražava održivo partnerstvo izgrađeno godinama saradnje, povjerenja i zajedničke odgovornosti. Ono čemu danas svjedočimo rezultat je kontinuiranih zajedničkih napora za jačanje kapaciteta i odgovor na promjenjive izazove na granici. Naša saradnja je strateška i usmjerena na budućnost. Gradimo na onome što funkcionira, učimo iz iskustva i ulažemo tamo gdje to čini stvarnu razliku. Svaki doprinos je osmišljen da ojača prethodne napore, osiguravajući kontinuitet, koherentnost i mjerljive rezultate - rekao je Oliver Janser, projekt-menadžer EU4FAST-a.

Podrška je u okviru projekta EU4FAST, regionalne inicijative koja podržava borbu protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata širom zapadnog Balkana, vrijedne više od 50 miliona eura. Projekat finansiraju Evropska unija, Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) Njemačke, Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije i Ministarstvo vanjskih poslova Nizozemske. Provodi ga konzorcij implementacijskih partnera, predvođen GIZ-om.