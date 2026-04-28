Građanima olakšan pristup: Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka dostupno i putem interneta

Građani Bosne i Hercegovine od sada mogu jednostavnije i brže dobiti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka zahvaljujući novoj usluzi "Online izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka".

Riječ je o pilot-projektu realizovanom uz podršku Evropske unije, kroz saradnju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV BiH) i Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).

U ovoj fazi, servis je dostupan građanima koji su u nadležnosti četiri suda prema mjestu prebivališta: Općinski sud u Sarajevu, Općinski sud u Mostaru, Općinski sud u Bihaću i Općinski sud u Širokom Brijegu.

Cilj projekta je uvođenje savremenih tehnoloških rješenja u pravosuđe kako bi se unaprijedila komunikacija između institucija i građana, što je jedan od ključnih strateških pravaca VSTV-a BiH.

Postupak je u potpunosti digitalizovan. Zahtjev se podnosi putem zvaničnog portala, nakon čega se automatski prosljeđuje nadležnom sudu. Za korištenje usluge neophodan je važeći kvalifikovani elektronski potpis koji izdaje IDDEEA.

Po obradi zahtjeva, korisnici mogu preuzeti uvjerenje na dva načina: putem e-maila, gdje dokument stiže potpisan elektronskim potpisom, ili lično u sudu, u štampanoj formi s pečatom.

Sistem omogućava i online plaćanje taksi. U zavisnosti od tehničke spremnosti suda i nadležnih finansijskih institucija, korisnici će biti preusmjereni na servis za elektronsko plaćanje (Monri). U suprotnom, potrebno je dostaviti dokaz o uplati na uobičajen način.

Iz VSTV-a ističu da su tokom implementacije testirani složeni sistemi autorizacije, ali i da postoje određeni izazovi, posebno u vezi sa zakonskim ograničenjima uplate budžetskih prihoda na kantonalne račune, što će se rješavati u narednom periodu.

Nakon završetka pilot-faze i analize rezultata u ova četiri grada, planirano je postupno proširenje usluge na sve općinske i osnovne sudove širom Bosne i Hercegovine.

Online servisu može se pristupiti putem linka: pravosudje.ba/vstvfo/B/10001/e-zahtjevi

Za tehničku podršku građani se mogu obratiti putem e-mail adrese: [email protected].