Prevarena i zaboravljena kategorija žrtava rata: 100.000 bivših logoraša umrlo bez ikakvih prava

Svakog dana bilo je ubijanje, lomljene kostiju, glad, tortura, kazao je za “Avaz” Fikret Alić, Prijedorčanin koji je prošao golgotu logora Trnopolje i Keraterm i čovjek koji je postao simbolom logoraša u BiH, nakon što je njegova fotografija pored žice logora na naslovnoj strani magazina “Time” obišla svijet. Istina o prijedorskim logorima dokazana je sudskim presudama ratnim zločincima, a 31 godinu poslije Fikret još nema nikakvih prava, koja bi mu svaka uređena država, kao žrtvi ratne torture, trebala osigurati.

Ništa od zakona

- Problem smo mi, politika i sudstvo. Petu godinu sam na sudu. Po zakonu o žrtvama ratne torture dobijam odbijenice i nikoga ne zanimam. Još imam 4.800 troškova koje sam ja njima, navodno, dužan. Još nisam platio, niti ću platiti. Nek plijene što je njihovo, a ovo što imam sam stekao svojim leđima. Vrhovni sud je presudio da sam u pravu, ali ovi neće da mi daju pravo. Kažu da imaju dogovor, kad FBiH odobri par ljudi, tako će i oni odobriti ovdje, pa se to vrti ukrug. Zakon o logorašima neće nikad proći, zato što političare interesuju njihove stolice, pljačke i ostalo, dok mi, narod, šutimo, naša omladina se rasipa, pa je više do nas, nego do njih. I pticama smo dodijali jedno te isto pričajući – kaže Alić.

Prema podacima Saveza logoraša BiH, u 657 logora i zatočeničkih mjesta u BiH bilo je zatočeno više od 200.000 osoba. Danas ih je oko 100.000 živih. Po postojećem zakonu o civilnim žrtvama rata u FBiH, pravo je moglo ostvariti samo pet posto ove populacije. Prema riječima predsjednika Saveza Seida Omerovića, posljednje obećanje da će zakon o žrtvama ratne torture biti urađen polovinom 2023. dao je premijer FBiH Nermin Nikšić. Formirana je radna grupa, koja se raspala nakon drugog sastanka. Pozivi da se obećanje ispuni nisu dobili ni odgovor.