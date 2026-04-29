Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SRAMNO

Prevarena i zaboravljena kategorija žrtava rata: 100.000 bivših logoraša umrlo bez ikakvih prava

Zakon o logorašima neće nikad proći, zato što političare interesuju njihove stolice, pljačke i ostalo, kaže Alić

Alić: Nikoga ne zanimam. Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

29.4.2026

Svakog dana bilo je ubijanje, lomljene kostiju, glad, tortura, kazao je za “Avaz” Fikret Alić, Prijedorčanin koji je prošao golgotu logora Trnopolje i Keraterm i čovjek koji je postao simbolom logoraša u BiH, nakon što je njegova fotografija pored žice logora na naslovnoj strani magazina “Time” obišla svijet. Istina o prijedorskim logorima dokazana je sudskim presudama ratnim zločincima, a 31 godinu poslije Fikret još nema nikakvih prava, koja bi mu svaka uređena država, kao žrtvi ratne torture, trebala osigurati.

Ništa od zakona

- Problem smo mi, politika i sudstvo. Petu godinu sam na sudu. Po zakonu o žrtvama ratne torture dobijam odbijenice i nikoga ne zanimam. Još imam 4.800 troškova koje sam ja njima, navodno, dužan. Još nisam platio, niti ću platiti. Nek plijene što je njihovo, a ovo što imam sam stekao svojim leđima. Vrhovni sud je presudio da sam u pravu, ali ovi neće da mi daju pravo. Kažu da imaju dogovor, kad FBiH odobri par ljudi, tako će i oni odobriti ovdje, pa se to vrti ukrug. Zakon o logorašima neće nikad proći, zato što političare interesuju njihove stolice, pljačke i ostalo, dok mi, narod, šutimo, naša omladina se rasipa, pa je više do nas, nego do njih. I pticama smo dodijali jedno te isto pričajući – kaže Alić.

Prema podacima Saveza logoraša BiH, u 657 logora i zatočeničkih mjesta u BiH bilo je zatočeno više od 200.000 osoba. Danas ih je oko 100.000 živih. Po postojećem zakonu o civilnim žrtvama rata u FBiH, pravo je moglo ostvariti samo pet posto ove populacije. Prema riječima predsjednika Saveza Seida Omerovića, posljednje obećanje da će zakon o žrtvama ratne torture biti urađen polovinom 2023. dao je premijer FBiH Nermin Nikšić. Formirana je radna grupa, koja se raspala nakon drugog sastanka. Pozivi da se obećanje ispuni nisu dobili ni odgovor.

Omerović: Nisu pare u pitanju. Ustupljena fotografija

Nema opravdanja

- Suštinske podrške od političara, niti pozicije niti opozicije, nije bilo. Sa svima smo obavili razgovore, čak i proteste organizovali u septembru 2024. Ni na te proteste se niko ni na koji način nije javio. Tragično. Logoraši, nakon svega što su prošli, ne padaju u očaj, ali je prirodno da iz njih isplivava jedna vrsta PTSP-a. Niko od političara s prefiksom bošnjački nema opravdanja da se taj zakon ne donese na nivou FBiH. Oni su kategorija koja brani istinu i pravdu o onom što se dešavalo u periodu agresije na BiH – kaže Omerović.

Dodaje da je zakon s minimumom prava ljudski i moralni dug prema osobama koje su u logorima, neki i tokom cijele tri godine rata, jutro dočekivale sa strahom hoće li im biti posljednje.

- Nisu tu pare u pitanju, one su na zadnjem mjestu, već prava na liječenje, rehabilitaciju, prvenstvo kod zapošljavanja, neke povlastice kad pokrenu vlastiti posao, reparacija kad se i koliko mogne … - ističe Omerović.

# SAVEZ LOGORAŠA BIH
# LOGORAŠI
# UDRUŽENJE LOGORAŠA
# FIKRET ALIĆ
# SEID OMEROVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.