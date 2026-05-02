Vijeće sigurnosti UN raspravlja o situaciji u BiH: Debata zakazana za 12. maj

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN) 12. maja održat će svoju polugodišnju raspravu o situaciji u Bosni i Hercegovini, prema objavi na zvaničnoj stranici ovog tijela.

Rasprava će se održati u 10 sati po lokalnom vremenu u Njujorku (New Yorku), odnosno u 16 sati po vremenu BiH.

Nije još potvrđeno ko će predstavljati Bosnu i Hercegovinu, a prema prethodnoj praksi, očekuje se da će to biti predsjedavajući Predsjedništva BiH. Trenutno ovu funkciju obnaša Denis Bećirović.

Također, nije poznato hoće li se u raspravi obratiti visoki predstavnik u BiH, Kristijan Šmit (Christian Schmidt). Ipak, njegov izvještaj će sigurno biti pročitan tokom debate.

Izvještaj o situaciji u BiH usvojila je i Vlada Republike Srpske, ali još uvijek nije jasno hoće li i tko će ga predstaviti članicama Vijeća sigurnosti UN-a.

Prethodna debata, koja je održana 31. oktobra prošle godine, bila je obilježena različitim stavovima govornika, a posebno je bila uočljiva promjena u retorici predstavnice SAD-a pri UN-u, Doroti Ši (Dorothy Shea).

Tada je Šia istaknula da "Amerika više nije fokusirana na izgradnju država", te je dodala da "sada dolazi vrijeme za domaća rješenja koja kreiraju domaći akteri, zastupajući interese tri konstitutivna naroda".

Ovi komentari bili su u kontekstu odluke o ukidanju američkih sankcija Miloradu Dodiku, njegovoj porodici i saradnicima, što se desilo svega dva dana prije sjednice Vijeća sigurnosti.