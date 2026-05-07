Međunarodna konferencija Paneuropske unije BiH u Orašju od 19 do 21. juna

Delegacija Paneuropske unije Bosne i Hercegovine boravila je u radnoj posjeti Orašju, gdje je održala sastanke s predsjednikom Vlade Posavskog kantona Đurom Topićem te gradonačelnikom Grada Orašja Marijanom Oršolićem i članovima njegova kabineta, među kojima i šefom Ureda gradonačelnika Ilijom Baotićem.

Delegaciju Paneuropske unije BiH predvodio je predsjednik Franjo Topić, a sastancima su nazočili i generalna tajnica Paneuropske unije BiH Zvonimira Jakić, osobni tajnik akademika mons. prof. dr. Franje Topića Željko Galić, predsjednik Mladih Paneuropske unije BiH Dario Plavčić, ravnatelj Ureda za razvoj i europske integracije Posavskog kantona Marko Vukić te predstojnica Ureda predsjednika Vlade PK Katarina Baotić.

Radna posjeta organizirana je povodom priprema ovogodišnje Međunarodne konferencije Paneuropske unije Bosne i Hercegovine.

Razgovarano je o terminu, programu i organizacijskim aktivnostima konferencije. Dogovoreno je da će Međunarodna konferencija Paneuropske unije Bosne i Hercegovine pod nazivom „Na granici Europske unije: integracije, povezanosti i razvojna perspektiva Bosne i Hercegovine“ biti održana u Orašju od 19. do 21. juna 2026. godine.

Istaknuto je kako konferencija ima poseban značaj za jačanje europskih integracija Bosne i Hercegovine, unapređenje regionalne i prekogranične suradnje te promociju Posavske županije kao važnog partnera i supokrovitelja ovog međunarodnog događaja.

Predsjednik Vlade PK tom je prilikom izrazio punu podršku organizaciji konferencije.

U sklopu posjete održan je i radni ručak s gradonačelnikom Grada Orašja i članovima njegova kabineta, tijekom kojeg su dodatno razmatrani konkretni organizacijski i logistički aspekti konferencije - saopćeno je iz Paneuropske unije BiH.