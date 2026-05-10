Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VELIKI GUBITAK

Tuga do neba: Preminuo profesor Salih Dervić

Medresa "Reis Džemaludin-ef. Čaušević" oprostila se od dugogodišnjeg pedagoga i direktora

Salih Dervić. Facebook

B. A.

prije 1 sat 8 minuta

Medresa "Reis Džemaludin-ef. Čaušević" u Cazinu obavijestila je javnost da je na ahiret preselio uvaženi profesor Salih Dervić, nekadašnji direktor ove obrazovne ustanove.

Njegov odlazak, kako je saopćeno, predstavlja veliki gubitak za Medresu, ali i za širu zajednicu u kojoj je ostavio dubok trag kroz svoj dugogodišnji rad u obrazovanju.

Iz ustanove su poručili da će profesora Dervića pamtiti po predanosti znanju, plemenitosti i doprinosu generacijama učenika koje je podučavao i vodio.

- Njegov odlazak ostavlja veliku prazninu među svima koji su imali čast da ga poznaju, uče od njega i sarađuju s njim - naveli su iz Medrese.

Porodici, prijateljima, kolegama, učenicima i svima koji tuguju upućene su riječi saučešća.

# PREMINUO
# TUGA
# SALIH DERVIĆ
# MEDRESA "REIS DŽEMALUDIN-EF. ČAUŠEVIĆ"
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.