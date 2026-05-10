Tuga do neba: Preminuo profesor Salih Dervić

Medresa "Reis Džemaludin-ef. Čaušević" u Cazinu obavijestila je javnost da je na ahiret preselio uvaženi profesor Salih Dervić, nekadašnji direktor ove obrazovne ustanove.

Njegov odlazak, kako je saopćeno, predstavlja veliki gubitak za Medresu, ali i za širu zajednicu u kojoj je ostavio dubok trag kroz svoj dugogodišnji rad u obrazovanju.

Iz ustanove su poručili da će profesora Dervića pamtiti po predanosti znanju, plemenitosti i doprinosu generacijama učenika koje je podučavao i vodio.

- Njegov odlazak ostavlja veliku prazninu među svima koji su imali čast da ga poznaju, uče od njega i sarađuju s njim - naveli su iz Medrese.

Porodici, prijateljima, kolegama, učenicima i svima koji tuguju upućene su riječi saučešća.