Predsjednica Atlantskog vijeća u BiH Dijana Gupta za "Avaz": Nova vlast ima šansu kakva se ne propušta

Čestitke na imenovanju i početku brze uspostave vlasti uputila je Dijana Gupta, profesorica Univerziteta u Mostaru i predsjednica Atlantskog vijeća u BiH, koja smatra da BiH, sa ženom na čelu Vijeća ministara, može poslati bolji signal svijetu. Komentirajući obraćanja predsjedavajuće Borjane Krišto i činjenicu da su evropski i NATO put BIH prvi prioriteti, kaže da vjeruje da su bh. političari ozbiljno shvatili da se moraju okrenuti budućnosti države.

- Nije samo da smo mi nešto potpisali vezano za evropske i NATO integracije, već to naprosto u praksi moramo i da sprovedemo. Kroz NATO put moramo sada raditi na reformama koje se očekuju od nas, a to nam istovremeno traži EU kroz svoje preporuke i prioritete. Mislim da je nova vlast to razumjela i da će morati to i implementirati. Imaju šansu kakva se ne propušta – kaže profesorica Gupta.

Ističe da su država, NATO i EU tri osnovne agende. Podsjeća da se nakon uspostave vlasti pažnja mora usmjeriti na reforme vezane za političku situaciju u državi, vladavinu prava, sigurnost i odbranu.

- Moramo se rješavati starog naoružanja. Naši vojnici su obučeni po NATO standardima, ali moramo modernizovati Oružane snage BiH, profesionalizirati. Ekonomska situacija također treba biti među prioritetima, kao i resursi i ko raspolaže s njima. Ovih dana je ponovo aktuelna državna imovina i ponovo treba istaći da RS ima nadležnosti kao entitet, ali da ona ne raspolaže sa gruntom. Vlasnik imovine je država i mislim da će gospodin Kristijan Šmit da insistira na uknjižbi imovine – vode, šume, zemljište, na BIH. To moramo riješiti da bismo mogli ići u bilo kakve daljnje reforme – ističe predsjednica Atlantskog vijeća u BiH prof. dr Dijana Gupta.