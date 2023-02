Nikšić: SDA prijeti blokadom, čekamo Šmita

- Osmorka više nije sigurno. Kako će se to tretirati i šta, vidjet ćemo. Činjenica je da sam ja kolegama vrlo jasno rekao da nijednog trenutka nisam nikoga prozvao da je nešto prevario ili slagao, ali je činjenica da su izigrali nas kao partnere. SDP kao najjača politička partija koja drži Osmorku i koja je dala i dušu i srce za to, očekivali smo da nas ispoštuju kao partnere i da nam daju alate da se borimo - istakao je nakon jučerašnjeg sastanka stranaka Osmorke Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a.

- Pogotovo se to odnosi na Stranku Za nove generacije gdje je gospodin Marjanović izabran u kantonalnoj skupštini glasovima Trojke. U Domu naroda je bilo potpuno prirodno da se daje. Danas smo čuli da je već tada imao dogovor da se ovo napravi, tad nam je prešutio. Da je tad rekao o čemu se radi, nikad ga ne bi izabrali u Dom naroda. Moja greška je u tome što nismo potpisali sporazum. Pokazali su da vode računa isključivo o nekakvim svojima uskim interesima. I to je njihovo pravo, što se nas tiče, SDP-a, ali i Trojke koja je vrlo jasno stala uz SDP, BH Inicijative Fuada Kasumovića koji nas prati na državnom i federalnom nivou, ZNG nama nije više partner ni u Sarajevu ni u Federaciji. Hoće li biti dio bloka, hoće vjerovatno sa NES-om, to je njihova stvar šta će dalje raditi. U ovom trenutku više nije sigurno Osmorka. Možemo govoriti o neka dva bloka - blok koji čine Trojka i BH Inicijativa Fuad Kasumović i blok NES, SzBiH sa PDA.

Izgubio emociju

Navodi da je izgubio emociju.

- Potpuno sam prazan nakon ovoga što se desilo. I dalje sam optimističan i krećemo u priču da vidimo ko je u tome. Od sutra šef Kluba SDP-a u Federalnom parlamentu Damir Mašić će iskontaktirati sve šefove klubova koji su dio ove priče da vidimo možemo li osigurati potpise i vidimo imamo li mi tu većinu u Predstavničkom domu ili nemamo. Prema sadašnjem stanju trebalo bi da imamo 59-60 potpisa, pa da vidimo koliko je to i ko sa čime ulazi i učestvuje. izgubio sam emociju i više nema nikakve potrebe da SDP daje sve od sebe. Mogu dopustiti sebi da budem izigran, ne mogu se mijenjati. Ispade najveća mana kad si predobar čovjek. Ne želim više dopustiti da se bilo ko poigrava sa SDP-om, sad govorimo o čistoj matematici.

Nikšić kaže da nikada nije slagao bilo koga, ali da su njemu prešutjeli vrlo važnu činjenicu.

- SDP je u prošlom mandatu imao jednog delegata u Domu naroda. Nemamo delegata u Domu naroda, imamo člana Predsjedništva BiH. Ne bih govorio o kredibilitetu i katastrofi. Na kraju, SDP nije nikoga prevario. Vjerujte ja više volim da se završilo ovako, da niko nas ne proziva da smo nekoga prevarili. Partneri nas nisu ispoštovali onoliko koliko smo mi ispoštovali njih u svim dosadašnjim razgovorima.

Preuzeli odgovornosti

Smatra da su ih izigrali da bi dobili određene pozicije.

- Ako smo mi preuzeli na sebe odgovornost i ako su nas optuživali za svašta nešto, onda očekujemo od partnera koji će s nama praviti Federalnu vladu da kažu pošto ste preuzeli odgovornost na državnom nivou evo vam alati da se borite kroz Dom naroda. Nisu ispoštovali, zašto, to mogu da nagađam. Ne želim da pravdam te postupke, smatram da su trebali pokazati više korektnosti prema nama.

Intervencija Šmita

O najavljenom razgovoru sa predstavnicima međunarodne zajednice Nikšić kaže da su se dogovorili da do ponedjeljka prikupe potpise i da do četvrtka donesu odluku da li će izabrati rukovodstvo Federacije ili ne.

- Mi imamo komunikaciju sa predstavnicima međunarodne zajednice, naročito OHR-om. Očekujemo od njih da pokažu spremnost. Odluka OHR-a u izbornoj noći je proizvela sve ovo. Ne želim reći da je to bilo nešto zlonamjerno, naprotiv. Smatram da su oni imali namjeru da odblokiraju procese i vjerovatno u svoj toj priči nije se razmišljalo da neko ima kontrolni paket u klubu naroda a da nije dio parlamentarne većine. Šta će se desiti, vidjećemo. Nekoliko je scenarija. Možemo da izaberemo rukovodstvo Federacije. Ako izaberemo, potpredsjednik Lendo može da da potpise da se imenuje Vlada, što je malo vjerovatno, ili može da kaže da neće da da potpise. Imamo otvorene najave iz SDA da neće. I onda imamo blokadu, a jedini mehanizam za odblokiranje je u rukama OHR-a. Imamo i drugi scenarij, da ne izaberemo rukovodstvo Federacije i tad imamo sve ovo što imamo sada.

Navodi da ne žele biti politička grupacija koja bi mogla biti optužena da blokira jer nije izabrala nekoga ko ima kandidaturu za potpredsjednika Federacije, a nema parlamentarnu većinu.

- S druge strane, ako ga izaberete onda ste dali sve alate njemu u ruke i on može do beskonačnosti to blokirati. Stvarno je dilema velika. Ukoliko se odlučimo na izbor onda ćemo tražiti da se taj proces deblokira od strane onih koji su svojom odlukom proizveli ovo. Ako ne izaberemo, onda moramo tražiti način deblokade kandidovanja. Mislim da bi prvi proces bio kraći.

Nikšić pojašnjava da, ukoliko imate parlamentarnu većinu, dobijate mandat.

- Naravno da bi i za Šmita puno lakše bilo da se dogovorimo ili da predsjednik i potpredsjednik Federacije, nakon što se demonstrira većina, dodijele taj mandat. Ali imamo vrlo jasne najave da to neće tako biti. Očekujem da će bilo koje od rješenja morati doći uz intervenciju Kristijana Šmita.

Nije izgledna opcija da pravimo neku priču sa SDA

Smatra da je ovo što se desilo u vezi sa glasanjem u Domu naroda svjesno bačen kamen smutnje između partnera unutar Osmorke.

- Niko ne brani SDA-u i DF-u da formiraju vlast. Naš potpredsjednik Federacije, Igor Stojanović, garantujem ukoliko sutra bude da SDA i DF budu imali parlamentarnu većinu, da će potpisati njihovu vladu. To da baš bez njih nema, to može da bude samo na način da potpredsjednik FBiH ne uvažava demokratsku volju i da ostane vlada koju imamo.

Kaže da nije razgovarao sa Bakirom Izetbegovićem.

- Ukoliko ne uspije ova priča razgovarat ću sa svima o tome šta se dešava. Nije izgledna opcija da bi mi mogli napraviti neku priču jer bi to značilo da i on i ja moramo preći preko nekih stvari.

Nikšić ističe da imamo "jednake i jednakije prema kojima se pravo i zakon baš i ne primjenjuju".

Na pitanje da li 100 posto računa na NES i SzBiH u Predstavničkom domu, odgovara:

- Oni će to reći i pokazati svojim postupcima. Ukoliko žele biti dio Federalne vlade stajući potpisima iza parlamentarne većine i potpisima naravno. Vrlo se jednostavno to vidi.

Strateška odluka

Pojašnjava da SDP ima stratešku odluku koja je usvojena još prije izbora.

- Da ćemo poučeni iskustvima omogućiti našim kantonalnim organizacijama da presudno utiču oko formiranja vlasti. To smo vrlo jasno stavili ad acta tražeći od organizacija da, prije svega, poštujemo ovu grupaciju političkih partija s kojima pravimo priču na federalnom i državnom nivou. Kad je došlo do njihovog iskakanja na državnom nivou, kad su napravili ovo što su napravili, onda stvarno ne vidim više logiku da mi stalno ginemo i izigravamo ljude koji kad vam opale šamar, okrenete drugi obraz. Ne znam izlazi li NES iz vlasti u USK-u. Ovo što smo donijeli odluku znači samo da će naše kantonalne organizacije razgovarati sa svim mogućim partnerima koji participiraju u kantonalnoj skupštini. Naravno da i SDA prati šta se dešava, da su i oni zainteresovani za te priče. U konačnici, kakav god se dogovor postigne na nivou kantonalnih organizacija, konačna odluka je na nivou Glavnog odbora SDP-a. Na ovaj način smo pokazali da ni naši partneri ne mogu baš podrazumijevati. Ne vidim nikakvog razloga da ostanemo ponovo ti koji će spašavati ovu priču, ako naši partneri nisu iskreni. Ako su iskreni, nikakav problem neće biti dalje. Ali nema više emocije, ubijen je entuzijazam, sad je čisti odnos izbornog rezultata i odnosa unutar koalicije.

Ne mislim da je politika uslovljavanja jedini način deblokade

O tome hoće li Trojka praviti sama većinu na nivou KS-a Nikšić kaže da će razgovarati sa SzBiH.

- Nisu oni ni na koji način isključeni iz te priče.

Naglašava da Semir Efendić i Nermin Ogrešević učestvuju u razgovorima.

- Tek treba da posložimo sve stvari oko Federalne vlade, oni će se opredijeliti da li podržavaju ili ne.

Naglašava da ne osjeća nezadovoljstvo članova SDP-a.

- Naprotiv, osjetim i dobijam jako puno podrške članova SDP-a. SDP će izaći iz ovoga, na način da, ako ostvarimo ove planove, da ću ostaviti SDP koji je dio vladajuće većine sa određenim pozicijama u izvršnoj vlasti.

Ne želimo da uđemo opet u iskustvo koje smo imali u prethodnom mandatu. Priču Vijeća ministara i državne vlasti ćemo, jer imamo stabilnu većinu, braniti i držati, ali ne želimo da uđemo u nove četiri godine neke tehničke Vlade u FBiH. Ni na koji način ne želimo blokirati procese u državi. Ne mislim da je politika uslovljavanja jedini način deblokade - zaključio je Nikšić za Rezime.