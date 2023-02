Ogrešević: Nismo izigrali SDP

Gost ovosedmičnog izdanja Dnevnika D na FTV bio je predsjednik NES-a Nermin Ogrešević.

Kaže da je ovih dana održano više sastanaka na kojima su bili prisutni predstavnici stranaka Osmorke.

- Bili su tu predstavnici timova koji rade na dva dokumenta, na sporazumu oko formiranja vlasti i na programu i konkretnim mjerama. U dinamičkom smislu smatrali smo da to trebamo sada završavati i drago nam je da su prihvatili da to tako treba i uraditi. Intenzivno se radi i već su značajni koraci u tom smislu i napravljeni. Mi smo posebno tražili da se dvadesetak konkretnih projekata i mjera istaknu posebno da bi i šira javnost, a i mi znali šta nam je ambicija. Iz nekoliko su sektora ti projekti. Oko porezne reforme, Zakon o minimalnoj plati, oko doprinosa, nekih drugih poreskih olakšica koje bi poboljšale našu ekonomiju i stvarale nova radna mjesta. Putna infrastruktura je naravno nešto na čemu moramo raditi i mi smo u prvi plan stavili nekoliko značajnih koridora, Lašva-Travnik-Bihać, put Sarajevo-Tuzla, put Sarajevo-Goražde-Pljevlje, put Bihać-Cazin-Velika Kladuša i još nekoliko putnih pravaca. Kao i u energetskom sektoru revitalizacija blokova u TE Tuzla i Kakanj, Blok 7 u Tuzli, TE u Banovićima. Mi smo obaviješteni da postoji saglasnost o tome i da bi trebali izaći sa konkretnim projektima koje ćemo istaći kao prioritetne.

Osmorku sada čine dva bloka

Ističe da bi dali rok Vladi od 100 dana da sagleda dinamički te projekte.



- Da ih vremenski razbijemo, da finansijski istražimo i definiramo mogućnost finansiranja. Naše mišljenje je zaista bilo da to u ovoj fazi dogovorimo jer kasnije je to teže kad se Vlada formira. Kroz Sporazum smo definirali i unutarnje odnose i način donošenja odluka. U konačnici to je dobro za nas sve jer će biti manje prostora za nesuglasice.

Ogrešević ističe da je Osmorku sada čine dva bloka.

- Trojka plus i SzBiH i NES plus naši partneri. To je široka koalicija koja je kompleksna. Treba uložiti puno energije da se vodi takva jedna koalicija i naravno da će biti problema. Mislim da ćemo lakše funkcionirati kao dva bloka i da ćemo se lakše izraziti u smislu naših namjera.

Kaže da će NES potpisati sporazum i program.

- Potpisi su već prikupljeni i taj proces će, u tom smislu, biti završen. Međutim nije to ključna tačka. Ključna će biti faza kad izaberemo rukovodstvo Federacije. Većinu smo potvrdili kroz izglasavanje budžeta. Mislim da je dobro da imamo program i jasan sporazum, ako već idemo u tom pravcu. Mi smo preuzeli inicijativu i prihvatili smo prijedlog Trojke da mi ovih dana intenzivnije ponesemo taj proces. Pripremili smo prijedlog sporazuma i prijedlog prioritetnih projekata. Uzeli smo aktivno učešće i tim smo zadovoljni.

Ogrešević: Nismo izigrali SDP

Na pitanje da li je izigrao predsjednika SDP-a kada je riječ o delegatima u državnom Domu naroda, odgovara:

- Mislim da je to događaj koji je duboko iza nas. Nismo naravno izigrali SDP. Nismo imali dogovor, sporazum kad je u pitanju izbor u Domu naroda. Ranije smo dogovorili da SzBiH treba imati jednog delegata. Naravno našim izlaskom iz vlasti na državnom nivou taj se kontekst možda promijenio, međutim mi smo ostali dosljedni svom partnerstvu. Nismo imali dogovor sa SDP-om i gospodin Nikšić je to javno potvrdio.

Ogrešević navodi da imaju potpisan koalicijski sporazum sa SDP-om i ostalim strankama.

- Mi se toga držimo i svaka naša intervencija ove prirode je u funkciji da doda novi kvalitet procesu, a ne da ga naruši. Možda je takva energija bila i taj proces je iscrpljujući i bilo je reakcija da su ti naši zahtjevi shvaćeni kao remećenje reda stvari. Ne, naši prijedlozi su bili da se red formira.

Kaže da imamo mogućnost da parlamentarna većina ne bude identična u punom sastavu rukovodstvu Federacije.

- Mi unutar ovog našeg partnerstva nismo još donijeli definitivan stav o glasanju za potpredsjednika Vlade Federacije iz SDA. Kad dogovorimo taj stav, mi ćemo se na takav način ponašati. Ne čekamo odgovor međunarodne zajednice. Nas je narod birao da mi donosimo odluke. Naravno mi u BiH ne možemo zanemariti ulogu visokog predstavnika i Ureda OHR-a.

"Nismo bili ubijeđeni da će se politika SNSD-a promijeniti"

Pojašnjava da su iz državne vlasti sa HDZ-om i SNSD-om izašli zato što su smatrali da je to složen proces i zato što nisu bili ubijeđeni da će se politika SNSD-a promijeniti.

- Čak smo zagovarali ideju da se ide sa opozicijom iz RS. Nismo naišli na opravdanje. Za nas je bilo puno neizvjesnosti u stvarima oko kojih treba dobro promisliti. Mi smo bili spremni da određene sadržaje još ispregovaramo. Insistirali smo da usaglasimo program, projekte, politike i da potpišemo sporazum.

O dešavanjima u USK-u Ogrešević kaže da u mnogim kantonima još nije formirana vlast.

- Očito je da jedan proces prati drugi. Struktura i snaga stranaka je različita od kantona do kantona. Mi sa Osmorkom u startu nismo imali većinu, imamo 15 mandata i treba nam još jedan partner. Mi smo tu vidjeli DF i imamo već dogovore i razgovore sa njima. Složit će se i to, dogovorit ćemo i to - zaključio je Ogrešević.