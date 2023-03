Uprkos jasnim zakonskim zabranama: Bosanke prodaju majčinstvo

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Haris Vranić kazao nam je da podržava surogat majčinstvo, ali da to treba vidjeti na nivou FBiH.

Uprkos tome, na međunarodnoj stranici za surogat majčinstvo „findsurrogatemother.com“ postoje oglasi žena iz BiH, tačnije osam njih. One su iz različitih gradova, a navode se Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Mostar... Na ovoj stranici oni koji traže surogat-majku mogu odabrati čak i rasu, religiju, boju kose i očiju, kao i to jesu li pušači ili ne.

- Neko ko ne može da rodi, ne može da se ostvari kao roditelj, uz saglasnost surogat-majke... Treba sve da bude transparentno, da se dokaže puno zdravlje i sposobnost da se trudnoća može iznijeti. Ja sam apsolutno za, jer gotovo 10 do 15 posto parova u BiH je sterilno. To je ogromna populacija koja treba pomoć, nekada i na takav način. Ono što dolazi sa Zapada doći će i kod nas, prije ili kasnije - istakao je dr. Drljević.

- Treba uključiti i pravni sektor, jer je to i pravno pitanje. Mi, u svakom slučaju, to podržavamo. Mora biti multidisciplinarni pristup, od pravnika, sociologa, zdravstvenih radnika, stručnjaka iz svih oblasti... Preporučujemo da se krene u tom pravcu – rekao je Vranić.

Prim. dr. Drljević: Doći će i do nas . Društvene mreže

Gledati njihovim očima

- Treba stati na stranu sterilnog para ili žene koja ne može imati potomstvo. Treba s njima razgovarati i onda će oponentima biti puno jasnije i većinom će promijeniti svoje mišljenje i razmisliti o negiranju. Treba gledati očima i dušom tih parova ili žene koji to ne mogu. Mi ginekolozi smo upravo u tim pozicijama, da na poseban način shvatamo traume i sudbine koje su sasvim drugačije od negativnih stavova koji se iznose s drugih strana. To treba dopustiti, dozvoliti i ja to podržavam – naglasio je dr. Drljević.