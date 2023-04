Posljednji pokušaj Hajriza Bećirovića i saradnika da "otmu" Internacionalni univerzitet u Goraždu

Internacionalni univerzitet u Goraždu jutros je uputio javno saopćenje u kojem tvrde da Hajriz Bećirović, Kaja Imširović-Joveljić, Ermin Redžić, Melvedin Jašarević, European Education, Research and Development d.o.o. Zenica, Pro B2B d.o.o. Zenica žele preuzeti ovaj Univerzitet.

Naime, isti su, zajedničkim snagama pokušali da, mimo znanja osnivača, u sudskom registru u Goraždu izvrše prenos vlasništva sa osnivača Emir Duranović i Elma Brutus na društvo European Education Research and Development d.o.o. Zenica.

Iskoristićemo ovu priliku da Vas i javnost obavjestimo o ilegalnom i protuzakonitom pokušaju Hajriza Bećirovića, Kaje Imširović-Joveljić, Ermina Redžića, Melvedina Jašarevića, European Education, Research and Development d.o.o. Zenica, Pro B2B d.o.o. Zenica da preuzmu Internacionalni univerzitet u Goraždu.

Hajriz Bećirović i generalni sekretar IUG Goražde Melvedin Jašarević zajedno su sa gore pomenutom Kajom Imširović – Joveljić podnijeli zahtjev za prenos vlasništva odnosno upisa u sudski registar. Iako pomenuti gospodin Bećirović u vrijeme kada je pokrenut ovaj proces nije bio uposlenik IUG jer je isti podnio neopozivu ostavku na sve funkcije na IUG Goražde. Isto to je i uradio generalni sekretar Melvedin Jašarević koji se podnio ostavku kada smo uvijdeli njegove namjere, te je isti otuđio dokumentaciju koja je u vlasništvu IUG Goražde a sa kojom on i gospodin Hajriz Bećirović manipulišu i pokušavaju da unište ugled osnivača i IUG Goražde šaljeći dopise portalima, medijima i svim relevantnim institucijama iznoseći neistine i laži o IUG Goražde.

Želimo da obavijestimo javnost sa smo već poduzeli pravne korake protiv navedenih lica, kao i to da vas upoznamo kako to rade Hajriz Bećirović, Kaja Imširović-Joveljić, Ermin Redžić, Melvedin Jašarević, European Education, Research and Development d.o.o. Zenica i Pro B2B d.o.o. Zenica.

Za sve navedeno postoji adekvatna dokumentacija – navodi se u saopćenju.