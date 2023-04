Konaković za "Avaz": Bakir ne da vlast!

U intervjuu za “Avaz” ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković govorio je o procesu formiranja vlasti u FBiH, odnosima u osmorci, očekivanoj intervenciji Kristijana Šmita (Christian Schmidt), ali i napadima kojima je svakodnevno izložen.

Na sastanku s Lendom (na koji se niko osim njega nije odazvao) Bakir Izetbegović je predložio „koncentracijsku vladu”. Poslije je indirektno poručio da će ostati lider SDA i nakon kongresa stranke u septembru te da neće dozvoliti da mu drugi naređuju kako će se voditi SDA, a također je kazao da druge stranke neće sa SDA zato što je prejaka. Čini se da Izetbegović ni pod koju cijenu neće odustati od vlasti…

- Kao politički rival, predsjednik Naroda i pravde, stranke koja je politički oponent Stranci demokratske akcije, želim gospodinu Izetbegoviću da još dugo ostane na čelu stranke jer time otvara prostor za rast i razvoj NiP-a. Koncentracijska vlada nije nešto što nas zanima, pogotovo ne s premijerom iz SDA. Narod i pravda dio je programske koalicije koja čeka potvrdu Vlade za koju su obavljene sve prethodne potrebne procedure i nadam se da ćemo u narednim danima dobiti Vladu s Nerminom Nikšićem na čelu. Potpuno je jasno da predsjednik SDA neće ni pod koju cijenu odustati od vlasti i da će do kraja pokušati kupiti neke nove ruke onako kako je kupovao u Domu naroda u Klubu Bošnjaka i koristiti te mehanizme koji su mu preostali kako bi se na vlasti očuvao.

Država ključ

Kad ste to već spomenuli, bojite li se da bi SDA mogla ipak nekako opstati u vlasti na FBiH? Mnoge brine ponašanje lidera NES-a Nermina Ogreševića u posljednje vrijeme, koji je sa SDA već formirao vlast u USK i sada poručuje da neće pristati na nametnuta Šmitova rješenja. Može li osmorka pući?

- Ukoliko se svi budemo vodili interesima države BiH, a vjerujem da je svim političkim strankama unutar osmorke najvažnija država BiH, onda sigurno neće doći do pucanja. Mi smo imali priliku vidjeti u praksi kako većina u Federaciji BiH postoji. Morate biti svjesni da mi često imamo različita viđenja u pogledu nekih dešavanja, ali to je u demokratiji normalno. Zajedničkim radom i dogovorima uvijek dođemo da optimalnog rješenja.

Kad smo kod toga, očekujete li Vi intervenciju Kristijana Šmita i kakvu, s obzirom na to da je očigledno da Lendo neće popustiti? Imate li više saznanja o onome što se u medijima špekulira da bi intervencija navodno trebala uslijediti nakon Bajrama?

- Očekujem da će se u skorom roku, dakle već u narednim danima, desiti odluka visokog predstavnika. Nadam se da će ona biti dugoročna, da ona neće biti neko kratkoročno rješenje i da će visoki predstavnik deblokirati ono što je sam, donošenjem odluke u izbornoj noći nakon što su zatvorena birališta, zapravo blokirao.

Sankcionirati botove

Još jednom ste skrenuli pažnju na brojne prijetnje koje dobivate, ali i na brojne montaže koje kruže društvenim mrežama, između ostalog, i lažne vijesti da su Vas pohvalili Fikret Abdić i Emir Kusturica. Zašto ste baš Vi toliki trn u oku pojedinim pristalicama SDA i kako uopće ovakvim stvarima stati ukraj?

- Montirajući lažne izjave Fikreta Abdića, Emira Kusturice, Vulina, direktora BIA-e, ali, ono što je najtužnije, montiranjem mojih i izjava drugih ljudi, a koje se tiču stradanja bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini, naše bolne rane, ovi ljudi pokazuju da se ne libe poigrati i takvim temama kako bi privremeno sebi osigurali neku političku korist. Govorim o tome otvoreno i javno, to stalno pokazujem i dokazujem jer to nije problem mene lično, to je problem cijelog društva, problem koji se mora riješiti.

Kako se tome može stati ukraj?

- Očekujem i može se desiti i izmjena Krivičnog zakona BiH koji će ovakvu vrstu montaža oštrije sankcionirati i prevenirati takve pojave u našem društvu. Ono što je vrlo važno, iako smo pod različitim pritiscima i moja porodica i moji saradnici i ja, ne pada nam na pamet da zbog toga odustanemo, a važno je da znaju da nas neće ni ušutkati.

Bajramska tolerancija

- Bosna i Hercegovina je uvijek bila i jeste prostor na kojem su se uvažavale različite kulture, vjere i tradicije. Neka nam ovaj Bajram, kao i svi drugi vjerski praznici koje zajedno dočekujemo, donesu više tolerancije, mira i razumijevanja kako bi našu državu učinili mjestom u kojem želimo graditi bolju budućnost nas i naše djece.