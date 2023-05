Mešević: Aktuelni zakoni doprinijeli relativno efikasnom sistemu zaštite autorskih prava

Vanredna profesorica prava intelektualnog vlasništva na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Iza Razija Mešević izjavila je za Fenu da su aktuelni zakoni dali značajan doprinos na uspostavljanju relativno efikasnog sistema zaštite autorskih prava.

- Autorska prava se krše od SAD-a do Japana, od Njemačke do Tunisa. Kako u realnom, tako i u virtuelnom okruženju i BiH tu nije izuzetak. Budući da se bavim oblasti autorskih prava više od dvadeset godina i da sam bila svjedokom i jednog stanja potpunog bezvlašća u ovom domenu u periodu od završetka rata do donošenja prvog Zakona o autorskom i srodnim pravima (ZASP) BiH 2002. godine, odgovorno tvrdim da je situacija na tržištu danas drastično poboljšana - kazala je Mešević.

Značajan doprinos

Dodala je da to posebno slučaj od donošenja ZASP-a i Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava 2010. godine, koji su i trenutno na snazi, a koji su dali značajan doprinos uspostavljanju jednog relativno efikasnog sistema zaštite autorskih prava u državi.

Prema njenim riječima, ti zakoni su harmonizirani sa acquis communuataire EU u domenu autorskog prava donesenim do 2010. godine.

Profesorica Mešević smatra da bi njihovo provođenje moglo biti dosljednije i efikasnije.

- Apsolutno. Ipak, postoji pozitivan trend, a koji se ogleda i u rastu svijesti krajnjih korisnika autorskih djela o tome, da se kod muzike, filmova ili knjiga radi o nečijim intelektualnim tvorevinama, koje se ne mogu tek tako koristiti bez dozvole i plaćanja naknade. Također, dostupnost on-demand sadržaja kroz streaming platforme (npr. Spotify ili Netflix) za teritoriju BiH je doveo do smanjenja online piraterije - pojašnjava Mešević.

Srodna prava

Ističe da se trenutno Zakon o autorskom i srodnim pravima i Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava prilagođavaju sa acquis communuataire EU u domenu autorskog prava koji je donesen od 2010. godine nadalje.

Također i Direktiva EU 2019/790 Evropskog parlamenta i Vijeća od 17. aprila 2019. o autorskom pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu će biti implementirana u tekst novog ZASP-a, koji bi mogao biti donesen već krajem ove ili u toku naredne godine.

- Pomenuti propisi su zakoni BiH, tj. zakoni na državnom nivou, dok je najveći dio provedbenih tijela na entiteskom ili čak u FBIH na kantonalnom nivou (npr. inspekcije), a što se tiče provedbe pred sudovima, kao i svi drugi sporovi, također i sporovi iz autorskog prava traju duže nego što bi trebali, što u većini slučajeva demorališe nosioce autorskih prava da traže sudsku zaštitu - istakla je Mešević dodajući da to nije problem sistema zaštite autorskog prava u BiH, već problem funkcionisanja pravosuđa.

Mešević smatra da su problemi sa kojima se susreću autori i izvođači muzičkih djela jedni, dok se autori pisanih djela i izdavači susreću sa drugim problemima, a autori i producenti audiovizuelnih djela sa trećim.