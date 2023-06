Alfa i omega grupe „Letu štuke“ Dino Šaran za "Avaz": Samo da nam ne bude onako kako smo zaslužili

Ako si iz Sarajeva, nije OK da tu stalno sviraš. Sarajevo te brzo potroši, iskonzumira. Ima ona stara: „Pjesma nas je održala, njojzi hvala.“ Nema razloga da stane muzika, bilo šta da se događa. Nije stala ni u ratu, pa ne znam što bi stala i u miru, u bilo kojoj situaciji.



Ovo je za „Dnevni avaz“ rekao Dino Šaran, alfa i omega benda „Letu štuke“.

Lični talovi

Kaže kako, ovo ljeto grupa neće imati puno nastupa, već će se posvetiti novom materijalu i albumu.

Važi za muzičara koji nema dlake na jeziku i otvoreno govori o društvu i problemima. Zbog toga smo ga pitali i za tragične događaje u Srbiji, odnosno masovne pucnjave koje su se desile počekom maja, koje su potresle region zbog gubitka 18 života.

- Užasni događaji u Beogradu i Mladenovcu... O tome ne znam šta bih rekao. Problem na Balkanu je što se mi bavimo posljedicama, nikada uzrocima. Posebno posljednjih 30 godina. Ranije nije bilo tako. A uzrok je, prije svega, politika. Igranje politikom, tačnije. Politika je ozbiljna stvar, ne može služiti za potkusurivanje, lične talove, ne može se privatizirati. A kada se privatizira, onda je opasna za društvo. Dolazi do odrona u društvu, društvo kao takvo nestaje, mijenja oblik, restrukturira se i dolazi do nekih hibrida koji očigledno proizvode to što proizvode u društvu, kao što je bilo ovo u Srbiji. A to je ono što se može desiti svuda. Nije Srbija ekskluzivna po tom pitanju - istakao je Šaran.

Odajem priznanje

Na naše pitanje šta misli o promjenama u vlasti u BiH, nešto čemu su mnogi težili tolike godine, ali i hapšenjima aktuelnih i bivših načelnika općina u Kantonu Sarajevo, Dino je odgovorio:

- Ja kažem uvijek, samo da nam ne bude onako kako smo zaslužili. Jer mi nismo zaslužili da nam bude bolje. Mi ništa nismo učinili godinama. Nije bilo ozbiljnijih protesta, osim onih velikih 2014., a kamoli šta drugo. Jednostavno, ljudi ovdje ili kmeče, ili bježe, ili su uhljebljeni. Mali procent je onih koji nisu ništa od toga. I njima odajem priznanje i skidam kapu. A bit će bolje, naravno. Na ovome se radi već dugi niz godina. Rat u Ukrajini je učinio to da se ovdje procesi ubrzaju. Prije svega, procesi kretanja ka NATO-u, ka EU, ka nekakvoj drugoj realnosti od ove koju živimo 30 godina. Mislim da će biti bolje, u političkom smislu sam optimista. Vidjet ćemo, nisam prorok. Iako sam ranije govorio da će se ovo promijeniti, da će doći do preokreta, čak i pjevao o tome još prije 10 ili 12 godina kako to dolazi u pjesmi „Brojevi računa“. Sve ovo mene ne iznenađuje, drago mi je da su promjene tu.

Strah je i pokretač i neprijatelj

Šaran nam je otvoreno rekao da se i on plaši za budućnost svoje djece.

- Međutim, ne treba strahovati, ne treba biti u konstantnoj napetosti. Preporučujem to roditeljima, da bi se stvorila neka društvena klima prihvatljiva za sve, mora se misliti i na tuđu gu*icu. Ne može moje dijete biti najbolje, najljepše, najpametnije u svemu, apsolutno zaštićeno od svega. Roditelji često napadaju nastavnike da su oni krivi, postoje roditelji koji su povlašteni, jednostavno nedodirljivi, tako da su automatski i njihova djeca nedodirljiva. Te klasne razlike ne mogu postojati u školama, posebno državnim. O tome se radi. Kako se bude mijenjala politička slika u BiH i u regionu, tako će se i druge stvari mijenjati nabolje. Optimista sam i mislim da ne treba previše strahovati, jer strah, koliko je i pokretač, toliko je i najveći neprijatelj - istakao je Šaran.

" A vi ste obična bagra s koca i konopca. Da nije bilo rata, ne bi imali za graha. Hranite ekstreme da zaustave vrijeme, da i djeca budu sluge mržnje, gluposti i straha", dio je teksta pjesme “Brojevi računa“.