Dok u nekim evropskim zemljama debelo naplaćuju: U našoj zemlji se za akcije spašavanja ne uzimaju pare

Dok se u nekim evropskim zemljama debelo naplaćuju akcije spašavanja stranih državljana, u BiH to nije slučaj. Naše gorske službe spašavanja (GSS) na godišnjem nivou bilježe između 800 i 1.200 intervencija, a veći broj njih se odnosi, upravo, na strance.

Iako se iznosi činjenica da BiH nema zakon o GSS-u, usljed čega ne postoji mogućnost eventualne naplate troškova, ipak, u susjednoj Hrvatskoj, naprimjer, ali i drugim zemljama okruženja imaju zakonska rješenja, ali ne i praksu naplate potraga i akcija spašavanja.

Na prvom mjestu

Tako je nedavna akcija spašavanja planinarke iz Hrvatske, koja se u nedjelju, 28. maja, teško povrijedila na planini Velež, gotovo na polovini litice od 400 metara, pokazala kako stvari funkcioniraju po tom pitanju.

Iako je ta akcija, konkretno za GSS stanicu Mostar, koji su je i vodili, bila dosad najzahtjevnija, a u neku ruku i spektakularna, oni za svoju intervenciju nikome neće slati fakturu.

Kao što su se nizale riječi zahvale za taj hrabri podvig, tako su se nanizali i troškovi cjelokupne operacije. Međutim, kako nam je rekao Nadin Kevelj, predsjednik GSS-a Mostar i vođa akcije, oni će sami platiti troškove goriva, telefona i slično, a potcrtava da nikada nikome nisu ispostavili račun.

- To je naša misija, to je naš posao. Znate onu - mi idemo tamo gdje drugi ne mogu. Mi jesmo, kako se to često iznosi, udruženje od značaja, ali nismo korisnici budžeta, ni gradskog ni kantonalnog. Činjenica je da imamo potpisane ugovore sa službama CZ, ali nemaju oni obaveza prema nama, a obično nam uzvrate kroz doniranje opreme i slično - rekao nam je Kevelj.

U akciji je učestvovalo 99 spasilaca iz 11 stanica Saveza GSS-a u BiH, FGSS-a, GSS-a RS i Civilne zaštite, ali i Helikopterski servis RS. Hrvatska planinarka će, vjerovatno, samo platiti troškove bolničkog liječenja.

Ni ova jedinica neće ispostavljati nikakve račune za svoje usluge, iako su u akciji spašavanja izvršili više od 20 naleta.

Na teret budžeta

- Mi smo dostupni svim građanima i uspostavili smo takav sistem da nikada nijednu marku za ono što radimo nismo naplatili od onih kojima pomažemo. To ide na teret budžeta RS, jer to je naša misija. I često kažem: "Nemojte nas hvaliti, samo nas pustite da radimo svoj posao" - kazao nam je direktor Helikopterskog servisa RS Boban Kusturić.

Postupali uobičajeno

Iz CZ HNK su nam kazali da su u konkretnoj akciji postupali uobičajeno, u skladu s procedurama, nakon što su uputili poziv FUCZ-u u vezi s helikopterom. Nije im poznato, kazali su nam, da u ovakvim slučajevima iko naplaćuje neke svoje usluge.