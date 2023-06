U okviru projekta ''Welcome to Konjic'' u subotu je u Konjicu otvoren turistički info centar, koji je smješten u objektu'' D-0 ARK''.

Čin presijecanja vrpce obavili su gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, predstavnica GIZ-a u BiH Mirna Mekić, direktorica Agencije ''Porvi korak'' Ajla Greda i predstavnik Udruženja ''Naša perspektiva'' Armin Alijagić.

Poželjeti dobrodošlicu

Gradonačelnik Ćatić izjavio je kako spomenutim projektom žele svima poželjeti dobrodošlicu u grad vrijednih i kreativnih ljudi, koji na svoj način spajajući kulturno-historijsko naslijeđe, prirodne vrijednosti i entuzijazam stvaraju kvalitetan turistički proizvod, koji može zadovoljiti želje i najzahtjevnijih gostiju.

- S istinskim zadovoljstvom možemo konstatirati kako su donatori prepoznali vrijednost i potencijale koje Konjic ima, tako da danas zajedničkim snagama, zahvaljujući sufinanciranju Europske unije i Savezne Republike Njemačke, otvaramo još jedan značajan segment ukupne ponude, a to je Centar za posjetitelje ovdje u objektu D-O Ark, koji privlači turiste iz svih krajeva svijeta - istaknuo je Ćatić.

Predstavnica organizacije GIZ-a u BiH Mirna Mekić kazala je kako su, nakon niza izazova s kojima je turizam bio suočen tijekom pandemije Covid-19, shvatili da destinacije i operatere trebaju pripremiti za proces transformacije u kontekstu digitalizacije, gdje potpada i održivost turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini.

Osam destinacija

- Među osam destinacija koje su podržane projektom Covid - 19 Investment Response/ EU4Business Recovery je i Konjic, koji kao destinacija prati trendove, prepoznaje rast potražnje za zelenim turizmom i održivošću i postaje uzor drugim destinacijama u Bosni i Hercegovini i regiji - kazala je Mekić.

Direktorica Agencije ''Prvi korak'' Konjic Ajla Greda istaknula je kako Centar za posjetitelje, koji su otvorili na najposjećenijoj turističkoj destinaciju u gradu će osim unaprjeđenja kvalitete usluga posjetiteljima Titovog bunkera, sve informirati o ostalim turističkim sadržajima Konjica, što je izuzetno bitno u procesu unaprjeđenja sektora turizma koji je od strateške važnosti.

Inače, Agencija ''Prvi korak” Konjic je uz pomoć GIZ-a u BiH, a zajedno s Udruženjem ''Naša perspektiva'' iz Sarajeva, implementator projekta ''Welcome to Konjic''.

Svečanost je upotpunjena video prezentacijom turističkih potencijala, koju je uradio mladi Konjičanin Edis Macić, nastupom glumaca AP Neretva Almira Alića i Ene Osmanović, koji su na zanimljiv način predstavili web platformu ''Welcome to Konjic'', izložbom akademskog grafičara Dine Džumhura, nastupim Ženskog vokalnog ansambla ''Rezonanca'' i obilaskom objekta D-O ARK, priopćio je Grad Konjic.