Abazović piše Blinkenu: Poziva FBI da rasvijetli ubistvo novinara Jovanovića

Premijer Crne Gore Dritan Abazović zvanično će danas tražiti da se američki Federalni istražni biro (FBI) uključi u istragu ubistva Duška Jovanovića, potvrđeno je “Vijestima” u kabinetu predsjednika Vlade.

Prema saznanjima “Vijesti” Abazović će pomoć FBI-a tražiti preko američkog šefa diplomatije Entonija Blinkena, kojem će danas poslati pismo preko Ambasade SAD u Podgorici.

U pismu, u koje su “Vijesti” imale uvid, predsjednik Vlade napisao je da su svjesni da se Crna Gora i crnogorsko društvo, pored aktuelnih izazova, mora suočiti s prošlošću:

„Odnosno, dužni smo da damo odgovore na ozbiljne i mračne događaje iz prošlih vremena” i da je ovdašnjoj vlasti u tome nemjerljivo potrebna pomoć SAD-a.

Abazović je napisao da najtamniju sjenku na vladavinu prava u Crnoj Gori baca nerasvijetljeno ubistvo vlasnika i glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista “Dan” Duška Jovanovića, izvršeno 27. maja 2004. godine.

Nezampćen zločin

Blinkenu je napisao i da je rasvjetljavanje tog, za Crnu Goru nezapamćenog zločina, prioritet crnogorske Vlade, i da je na njihovu inicijativu taj zločin ponovo u fokusu ovdašnjih istražnih organa.

Objasnio je i da rad na tom slučaju najviše usložnjava protok vremena, imajući u vidu koliko godina je prošlo od ubistva za koje je, do sada, osuđen samo jedan okrivljeni, i to za saučesništvo...

- Smatramo da bi najveći doprinos u rasvjetljavanju ubistva Duška Jovanovića pružili eksperti Federalnog istražnog biroa SAD-a, te koristim priliku da Vas pozovem da razmotrite mogućnost uspostavljanja saradnje između crnogorskih istražnih organa i FBI - piše u pismu.

Abazović je istakao da je Komisija za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija obavijestila Vladu, kao svog osnivača, o njihovim sastancima sa službenicima Ambasade SAD u Podgorici, na kojima je tema bila upravo mogućnost angažovanja američkih eksperata u rješavanju ubistva Jovanovića.

Tajna stara dvije decenije

Jovanović je ubijen prije 19 godina, a tužilaštvo i policija nisu utvrdili ko je i zbog čega pucao u urednika “Dana”.

Za učešće u ubistvu osuđen je jedino Podgoričanin Damir Mandić, kome je Apelacioni sud u aprilu 2017. potvrdio presudu za saučesništvo i osudio ga na 19 godina zatvora.

Iz Komisije za praćenje istraga o napadima na novinare ranije je saopšteno da su članovi tog tijela preliminarno utvrdili da postoje nepravilnosti u istrazi, ali će nastaviti rad na tom slučaju...

Od ubistva Jovanovića u Crnoj Gori promijenilo se sedam vrhovnih državnih tužilaca, devet vlada i ministara policije, ali uprkos tome još se ne zna ko je naredio, organizovao i izvršio taj zločin.

Poslanici bivšeg skupštinskog saziva u više navrata tražili su kontrolno saslušanje bivšeg direktora Uprave policije Veselina Veljovića, koji je na zatvorenoj sjednici Odbora za bezbjednost, kako su tvrdili, saopštio da je ubistvo Jovanovića operativno riješeno, odnosno da policija zna ko je to uradio, ali da nema materijalne dokaze.

"Nepovratno izgubljen predmet"

Veljović je, također, sredinom septembra 2019. godine rekao da je umor nadležnog tužioca u noći likvidacije razlog što do danas do kraja nije rasvijetljen slučaj ubistva vlasnika “Dana” i što je taj predmet nepovratno izgubljen.

- Radilo se o profesionalnom nesnalaženju, nedostatku odgovornosti u tom trenutku, jer se radnja dešava u kasnim večernjim satima, kada poslije svega nadležni tužilac pravi procjenu da ostavimo to za sutra. To „sutra“ u tom trenutku je hipoteka svih ovih godina. I to „sutra“ i ta jedna riječ koju smo tada, da li zbog umora, da li zbog iscrpljenosti i opterećenja profesionalnog pritiska i odgovornosti koju smo imali da završimo tu obavezu koju je trebalo uraditi tu noć, to sjutra je danas svih ovih godina - rekao je Veljović na sjednici skupštinskog spoljnopolitičkog odbora 2019. godine.

Saslušana i Medenica

Veljović je nedavno saslušan u istrazi ubistva, a “Vijestima” je nakon saslušanja rekao da je s tužiteljkom podijelio sva svoja saznanja o tom predmetu koja će joj možda koristiti u daljem nastavku istage.

U istoj istrazi saslušana je i nekadašnja prva žena crnogorskog pravosuđa, Vesna Medenica.

Prije dvije godine Vladin Biro za operativnu koordinaciju (BOK) formirao je poseban tim koji će raditi na rasvjetljavanju tog zločina.

Tada je nezvanično objašnjeno da su u njemu predstavnici više nadležnih institucija, koji će zajedno pokušati da otkriju krivce za najteži slučaj napada na novinare. U 2021. godini ponovo je otvorena istraga ubistva glavnog urednika “Dana”, tokom koje je saslušano više osoba.

Glavni i odgovorni urednik ‘Dana’ i nekadašnji poslanik ubijen je hicima iz automatskog oružja kada je izašao iz redakcije tog dnevnog lista.