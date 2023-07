Salkić: Naša osveta je širenje istine, traženje pravde i proganjanje zločinaca

U organizaciji Bosanskog Islamskog centra u St. Luisu održana je tribina pod nazivom "Sjećanje na genocide u Srebrenici i Prijedoru".

Na tribini je govorio i Ramiz Salkić, zastupnik u Narodnoj skupštini RS-a, koji je u svom obraćanju prisutnima istakao da kuda god da idu da su dužni širiti istinu o počinjenom genocidu nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini.

Govoriti u ime ubijenih

- Mi koji smo preživjeli moramo da govorimo u svoje ime, ali i u ime onih koji su ubijeni, o onome što se desilo nama i našim porodicama sa ciljem spriječavanja novog genocida. Svako na svoj način treba da zagovara eliminaciju posljedica genocida, kao trajni cilj svakog Bošnjaka, gdje god da se nalazi sve dok se to ne desi. Budite ponosni što ste Bošnjaci, što vam je domovina Bosna i Hercegovina, hodajte podignute glave, jer naš je obraz čist, mi nismo posegnuli za osvetom nakon što je počinjen genocid nad našim narodom.

Naša osveta je širenje istine, traženje pravde, proganjanje zločinaca i onih koji veličaju ratne zločince veličajući njihove zločine. Niko od nas nema pravo da se umori, da odustane i da kaže da ga se ne tiče, to su prvi koraci na putu zaborava i ponavljanja genocida nad našim narodom. Jačajte vaše veze sa domovinom, vodite brigu o vašim ognjištima, obnovite ih i posjećujte, to je vaša obaveza i to je najveća kazna za one koji su ih uništili, a vas protjerali iz domovine. Svi zajedno možemo i moramo pobijediti sile zla koje i danas pokušavaju u miru ostvariti ratne ciljeve ekonomskim progonom Bošnjaka i sistemskom diskriminacijom koju provode - kazao je Salkić.

"Nemate pravo na zaborav"

Poručio im je da su njihova obnovljena ognjišta, njihova lična karta u mjestima odakle ste protjerani, njihovo učešće u demokratskim procesima u Bosni i Hercegovini najbolji odgovori onima koji žele podijeliti i uništiti našu domovinu Bosnu i Hercegovinu.

- Nemate pravo na zaborav, razočarenje i odustajanje, jer je to cilj onih koji danas u miru na temeljima ratnih ciljeva zagovaraju i vode procese na podjeli Bosne i Hercegovine. Čestitam vam na vašim postignućima koja ste ostvarili ovdje u St. Louisu, dokaz je to karaktera našeg naroda koji želi da radi i gradi, da bude dio sistema, a ne da budu od onih koji ruše, uništavaju pozitivne vrijednosti i uspostavljeni red - naveo je Salkić.