Imenovanje Džejmsa Obrajana bit će pozitivno za BiH

Važne poruke u vezi s BiH upućene su sa sjednice Pododbora Komiteta za vanjske poslove Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država, čiji su članovi osudili politiku secesionizma RS i Milorada Dodika te upozorili na to da on predstavlja prijetnju miru na zapadnom Balkanu.

- Čeka se da Senat potvrdi imenovanje Džejmsa Obrajana (James O'Brien) za pomoćnika državnog sekretara za Evropu. On će biti čovjek koji će voditi računa i o zapadnom Balkanu. Kao odvjetnik, on je, praktično, stvorio Dejtonski sporazum, uz neke manje izmjene i dodatke drugih. SAD nije prioritet BiH, ali je fokus na BiH, a Obrajan bi, nadam se, mogao biti jedna pozitivna pojava za BiH. On zna situaciju. Bio je zadužen za sankcije i u ladici sigurno ima još mnogo toga - kaže Puljić.

RS se trenutno suočava s izolacijom i finansijskim sankcijama, o kojima je govorio i Eskobar.

- To su procesi u kojima ljudi poput Eskobara neće da kažu sve, jer stvari se odvijaju i neće da ih ometaju. Uvijek treba imati na umu da svi ti ljudi znaju više nego mi - dodaje Puljić.

Iako štite Dejtonski sporazum i mir, SAD dogovor očekuju od domaćih političara, napominje Puljić, a rješenje za zapadni Balkan ne vidi sve dok se nešto ne promijeni u Beogradu i Banjoj Luci. U Sarajevu su se desile promjene, dok u Zagrebu prate stavove EU.

Lakše vladati

Na mogućnost da Beograd i Banja Luka čekaju eventualne promjene i na američkoj političkoj sceni, nakon kojih bi secesionistička politika dobila novi zamah, Puljić kaže da ne može ni pomisliti da u novembru iduće godine ponovo pobijedi Donald Tramp (Trump).



- To bi bila katastrofa za SAD i međunarodnu zajednicu. Vidjeli ste koliko su njegove četiri godine donijele tog desničarenja, populizma u Evropi i svugdje u svijetu gdje je demokratija u povlačenju i gdje ljudi vide da autokrate mogu lakše vladati. Ipak, ne vidim mogućnost promjene u odnosu SAD prema zapadnom Balkanu - kaže Puljić.