Marfi: Dodik je angažovan na vrlo opasnom putu

Ambasador SAD u BiH Majkl Marfi (Michael Murphy) gostovao je u emisiji Face to Face sa Senadom Hadžifejzović, a između ostalog osvrnuo se i na rad Milorada Dodika.

- Gospodin Dodik je angažovan na vrlo opasnom putu. Provocira konfrontaciju sa međunarodnom zajednicom u BiH. To je bezobzirno, to će dovesti do izolacije ili još goreg stanja po RS - rekao je upitan.

Upitan zašto to radi, američki ambasador u BiH, on ističe da na taj način želi izbjeći odgovornost za sopstveno djelovanje, bez obzira da li to uključuje kršenje Ustava BiH, njegovo loše vođenje ili neuspjeh u obnašanju izvršne vlasti u RS-u.

On ističe da sebe prezentira kao cara Lazara Lazar i traži od svih da izađu na Kosovo polje i bore se za njega i žrtvuju se za njeg.

- Ali nije izabrao nebesko carstvo; on je itekako izabrao da se obogati na račun ljudi koje poziva da izađu, ovdje – u zemaljskom carstvu. Šta oni od svega toga dobivaju? Da li dobivaju dobru vlast u RS-u? Ne. Fundamentalne slobode im bivaju narušene, poput slobode medija, slobode okupljanja, slobode govora - poručio je.