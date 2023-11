Dodik se obrušio na Bogića Bogićevića: On je izdajnik srpskog naroda, Komšić je za njega gromada jer je ušićario nešto za sebe

Predsjednik RS Milorad Dodik obrušio se i na nekadašnjeg člana Predsjedništva SFRJ iz BiH Bogića Bogićevića.

- Bogić Bogićević, kao i Mirko Pejanović, nisu nikakvi Srbi, već izdajnici srpskog naroda. Po profesiji, kako on to kaže, i ne može postati Srbin, jer to nije profesija, nego dio čovjekovog bića, koji se nikada ne može otuđiti. Samo ime bez karaktera od njega ne može napraviti Srbina. U Sarajevu i današnjoj BiH ne predstavlja nikoga i ništa sem kamuflirane Srbe koje su muslimani potrošili i to je jedina činjenica. Ako nije naučio lekciju za izbore za gradonačelnika o korektnosti muslimana, neće nikad - naveo je.

On je mišljenja da su takvi ljudi za žaljenje i da nisu nigdje prihvaćeni.

- Uporno trče kod onih koji bi ih, samo da mogu i da im se ukaže prilika za to, protjerali samo tako i to sve zbog imena, ne uzimajući u obzir što pričaju i ono što im godi. Jadni su i tragični njihovi pokušaji dodvoravanja s pričom o nekoj republici BiH. Ni muslimani ih neće, kao ni Srbi. Dobar je da priča o nekoj historiji BiH za nepostojeće praznike, da popuni prostor, potpiše poneko pismo protiv RS da kažu da to tvrdi neki Bogić Pejanović i ništa više. Komšić je za njih gromada jer je nešto ušićario za sebe, a oni tek politički luzeri i ljudski gubitnici, s nevjerovatnim konvertitskim sposobnostima. Podanici bez presedana. Ipak u Sarajevu, znaju se dobro pravila, neki "građani" su jednakiji od onih drugih. Svi osim muslimana su Ostali. Bogićević i Pejanović to ni nakon toliko godina nisu naučili i zbog toga su samo za prezir - zaključio je Dodik.