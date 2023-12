Pilav: Pacijent će dobiti odmah termin, nema više preko štele

V.d. dužnosti direktora KCUS-a Alen Pilav poručio je danas da će pacijenti odmah dobiti termin, da više neće biti naručivanja preko štele. Inače, danas je na KCUS-u održana konferencija za medije, gdje se govorilo o novim uslugama koje se mogu očekivati u ovoj ustanovi.

- Poboljšati uslugu pacijentima informatizacijom u Kantonu, olakšati pacijentima naručivanje na specijalističke i subspecijalističke preglede, nažalost liste čekanja se neće moći ovim smanjiti, ali ćemo pacijentima uštedjeti vrijeme - ističe Pilav.

Direktor ZZO-a Muamer Kosovac rekao je da mu je čast da prisustvuje ovom događaju i da su prije četiri mjeseca pokrenuli ove aktivnosti.

- Ovo je prva faza, riječ je o integrisanom sistemu, sve ustanove su obuhvaćene u Kantonu. Dugo godina je bilo pretpostavki da postoje nepravilnosti u sistemu naručivanja pacijenata, višestruki su benefiti koje nam ovo nosi. E-naručivanje će biti objavljeno i na web stranici Zavoda, šta sve obuhvata kada je riječ o naručivanju. Pojednostavit će rad i zdravstvenih ustanova - rekao je.



Enis Hasanović, ministar zdravstva KS istakao je kako će sve što se bude moglo digitalizirati.

- Trudit ću se da sve uvežemo, otvorit ćemo javno liste uz zaštitu ličnih podataka, sve što se bude moglo digitalizirati, mi ćemo to učiniti, jer je to budućnost i to je nešto što se može kontrolisati i popravljati. Smanjit ćemo i liste čekanja, ne možemo ih ukinuti ali ćemo smanjiti, rad subotom i nedeljom, prekovremeni sati svugdje gdje su liste čekanja. Ugovarat ćemo i s privatnim ustanovama. Želimo reprezentativnu ustanovu, nadam se krajem naredne godine na ovoj istoj konferenciji da ćemo imati značajne rezultate - zaključio je Hasanović.