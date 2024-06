Softić: Blokiramo tačku, ne blokiramo Dom naroda

Dom naroda BiH nije u blokadi, ali postoje određeni problemi u njegovom funkcioniranju, izjavio je za Rezime Federalne televizije SDA-ov Safet Softić, delegat u Domu naroda PSBiH.

- Mi smo u blokadi zbog jedne tačke koja je ušla u dnevni red, po našem mišljenju ona je neustavna – Zakon o Ustavnom sudu BiH ima obilježje zakona koji nema ustavni osnov. I s te strane smo napustili sjednicu. Mi nismo proglasili nikakvu blokadu Doma. Za svaku narednu sjednicu koja bi se eventualno sazvala, mi ćemo se odazvati. Odazvat ćemo se na bilo koju hitnu sjednicu na koju bi mogao eventualno doći budžet. Ali na ovu sjednicu ćemo se teško vratiti u ovakvoj formi dok Kolegij ne iznađe neko rješenje. Dom naroda ne može raspravljati o takvim zakonima dok se ne dovede u ustavne okvire onoga što se predlaže - pojasnio je Softić.

Izmjena Poslovnika

Kaže da su rješenje vidjeli u izmjeni Poslovnika.

- Mi kao Klub smo zatražili hitnu sjednicu. Da bismo obavezali Ustavnopravnu komisiju da ona provjeri ustavnost nekog zakona prije nego se o njemu raspravlja i glasa. To je bio naš pokušaj da izađemo iz ove situacije. Ali koalicija SNSD i HDZ je to jučer brutalno odbila kao prijedlog. Čudno je da su uopće i došli na sjednicu. Oni se ponašaju kao da se njih to ne tiče. Ono što slijedi je odgovornost, prije svega, na Kolegiju Doma naroda da uz političke razgovore iznađe rješenje. Jednostavno je rješenje – ukoliko Vijeće ministara BiH predloži bilo koji evropski zakon ili budžet, oni mogu zakazati hitnu sjednicu, ili novu, a da ova ostane u nekoj fazi dok se malo tenzije ne spuste. Dakle, postoji rješenje da Dom naroda sasvim regularno radi - naveo je on.

Dodaje da dvojac - HDZ i SNSD - na svakoj stvari želi da pokaže ko je stvarni gospodar u BiH.

- Uz ovako vrlo slabu trojku kao partnera - svaki dan to demonstriraju. Pogotovo u Domu naroda gdje imaju 8 ruku od 15 - tvrdi on.

Naglašava da nema povjerenje u ono u što Dragan Čović i delegati HDZ-a kažu.

- Ne znamo kako bi glasali iz HDZ-a. Mi smo to mogli jednostavnim glasanjem odbiti da ne uđe u dnevni red i s tim bi stvar bila završena. Mi samo blokiramo ovu tačku za koju smatramo da neustavna, kad se ukloni ta tačka nikakvih problema nema da mi dođemo - rekao je.

Teško stanje

Ustvrdio je i da je parlamentarna većina istrošila sve svoje "žetone" te da ovako dalje neće moći. Nešto će se morati dogoditi u samoj postavci, dodaje.

- Ne razumijem optimizam zvaničnika EU. Ne razumijem kada Ursula fon der Lajen kaže da je u posljednjih godinu dana napravljeno više nego u 10 godina. Te izjave vjerovatno služe tim političarima za njihovu vlastitu upotrebu da opravdaju ono što treba da se uradi. Ne razumijem da zatvaramo oči pred očiglednim činjenicama – u BiH je zaista jedno teško, mučno stanje, nemamo budžeta, imamo svaki dan pogoršanje odnosa među koalicionim partnerima, priče o razdruživanju… Vidimo da stvari stoje. Od marta nemamo nijedan zakon u proceduri koji bi ovjerio taj evropski put nego idemo nazad. Vladajuća koalicija je istrošila te žetone, pretpostavljam, ali kada nakon sastanka u nekim Bakincima dobijete upozorenje Američke ambasade da to tako ne može, znači da se nešto dogovora što je izvan regula. Činjenica je da i Milorad Dodik i Čović traže ispostavljanje računa unutar tih njihovih pregovora. Sad se više i ne sastaju - rekao je Softić.

S ovim ustrojem vlasti, smatra Softić, Dodik i Čović su dobili puno veću kontrolu nad procesima.

- To je nešto što je tragično za ovu zemlju jer se nakon posljednjih izbora, izbornim pobjednicima nije se dozvolilo da formiraju vlast. Čak se i Ustav suspendovao na jedan dan da bi Trojka ušla u vlast - rekao je, između ostalog, Softić.