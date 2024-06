Vidović: Nismo razmatrali razdruživanje od Federacije BiH

Vlada Republike Srpske najoštrije osuđuje posljednje američke sankcije kojima je ugrožena egizistencija oko 700 radnika i njihovih porodica, a na današnjoj sjednici nije bilo riječi o najavljenom sporazumu o mirnom razdruživanju RS od Federacije Bosne i Hercegovine.

Poslije današnje sjednice Vlade RS, za koju je vladalo veliko interesovanje jer su juče pojedini mediji objavili saznanja "da će Vlada RS danas izaći u javnost sa detaljima Sporazuma o mirnom razdruživanju koji je uradila imenovana Radna grupa od strane same Vlade", pred novinare je izašla ministarka finansija Zora Vidović.

- U toku su još neki razgovori i usaglašavanja. Kada bude gotovo, biće na dnevnom redu Vlade RS - kratko je rekla Vidović.

Ona je ocijenila da se posljednjim sankcijama, koje je američko Ministarstvo finansija izreklo za još nekoliko firmi i za još dva fizička lica "zbog povezanosti sa kriminalom i korupcijom", bez osnova zabranjuje elementarno pravo - pravo na rad.

- To je sistemsko uništenje RS. Pozivaju se na kriminal i korupciju, a niko sa te liste nema presudu za ta krivična djela. Sve to rade kako bi RS pristala na ono što je joj se nudi, a to je unitrana BiH bez RS, a to se neće desiti - rekla je Vidović.

Ona je još ustvrdila da se za "RS juče desio još jedan negativan događaj". To je, kako je navela, po peti put da Sud BiH odgađa izvršenje presude po kojoj se RS treba vratiti 30 miliona KM duga od indirektnih poreza. Izvršenje presude su produžili za godinu dana.

Ministarka Vidović je podvukla da je na sjednici Vlade RS bilo riječi o izmjenama Zakona o naplati poreskih potraživanja, te o konsolidovanom izvještaju za prva tri mjeseca.

- Ostvareni su prihodi od milijardu i 344 miliona KM, a rashodi milijardu i 217 miliona KM. Kada je riječ o zaduženjima, juče smo vratili 206 miliona KM i otplata je veća za 76 miliona KM - dodala je ona.