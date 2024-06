Bajramović i Bičakčić: BiH je morala biti spremna na raspad elektroenergetskog sistema

U Sarajevu je danas održana sjednica Upravnog odbora Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE.

Zijad Bajramović, predsjednik bh. komiteta CIGRE o nedavnom padu elektroenergetskog sistema u našoj zemlji kazao je kako su ti događaji rijetki, ali mogući. A kad se dese, dodaje, onda nose velike posljedice.

Pravo pitanje

- S druge strane, kako se zaštititi od toga, to je pravo pitanje. Moraju postojati određeni sistemi odbrane od raspada sistema. U svakom slučaju, ukoliko se desi 'ispad' u susjednim državama, naš sistem mora biti spreman da se odvoji tog momenta automatski, od nezdravog dijela. Ne mroa taj raspad biti van BiH, može biti i unutar nje - naveo je Bajramović te dodao kako taj dio sistema mora biti odvojen - onaj bolesni dio koji je preopterećen mora biti odvojen od zdravog dijela.

- Tako, ako se desio ispad u Crnoj Gori, treba da reaguje zaštita na prenosu između BiH i Crne Gore i da odvoji Crnu Goru od BiH. To su uradile Srbija i Hrvatska, i zato su opstali - zaključio je Bajramović.

Na sjednici je staknuto i kako Bosna i Hercegovina ima dovoljne kapacitete za proizvodnju, ovog puta ispad je bio na dalekovodu 400 kW - mogućnost tranzita tim dalekovodom je 300-400 mW, to je velika snaga koja je odjednom ispala iz pogona i onda to treba nadomjestiti u vremenima koja se mjere sekundama. Takvu bržu reakciju nema, imaju hidroelektrane, ali je prevelika snaga za to.

Bogat dnevni red

Također, za sjednicu "CIGRE" za danas je pripremljen bogat dnevni red.

Potrebno je izvršiti pripremu za konferenciju "Sercefa" koja će biti održana iduće godine u Bosni i Hercegovini, a usaglašene su teme koje će biti raspravljane. Organizatori su istakli kako žele da ovo bude jedna svjetska konferencija, koja će da ima veliki broj stranih učesnika, prije svega.

Također, u pripremi je zasjedanje CIGRE koje će biti u oktobru održano u oktobru u Mostaru i tu će se raspraviti kako stvari stoje, kao i standardne aktivnosti sa našom matičnom kućom u Parizu. U augustu će biti i sjednica CIGRE na svjetskom nivou, to je, dodaju organizatori, svake dvije godine tradicionalno.

- Naši su ljudi zaista bili uspješni napisali su kvalitetne referate i oni će to prezentirati u Parizu pred tim eminentnim auditorijom - istaknuto je.