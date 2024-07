Prije 57 godina prvu šampionsku titulu za BiH osvojio FK Sarajevo

Na današnji dan 1967. godine, Fudbalski klub Sarajevo osvojio je prvu titulu u svojoj historiji. U posljednje kolo Sarajevo je ušlo s dva boda prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo, te je za konačnu ovjeru titule bio potreban još samo jedan bod u duelu sa zeničkim Čelikom.

Više od 30.000 gledalaca došlo je na stadion Koševo da pozdravi novog šampiona Jugoslavije, prvog iz Bosne i Hercegovine. Iako je cijelo poslijepodne padala kiša, atmosfera na stadionu bila je na visokom nivou. Već od prve minute Čelik je krenuo ofanzivno, a prvu priliku na utakmici imao je Renić u 4. minuti, ali je golman Sirćo bio siguran.

Tri minute kasnije Koševo je eksplodiralo. Antić je prošao po lijevoj strani i ubacio loptu u šesnaesterac. Tamo se najbolje snašao Vahidin Musemić i šutom iz prve pogodio mrežu Vranješa. Slavlje se nije ni stišalo, a uslijedilo je prvo neugodno iznenađenje. Nakon gužve pred golom Sarajeva, lopta dolazi do Ćerimagića koji pogađa mrežu Sirće za izjednačenje. No, Čelik ni tu nije stao, nego su nastavili redati šanse, a igrači Sarajeva su izgledali pomalo izgubljeni. U 25. minuti, Koševo je ponovo bilo u nevjerici. Nakon oštrog šuta Ćerimagića s više od 20 metara, lopta je udarila u unutrašnji dio stative i odsjela iza Sirćinih leđa. Čelik je poveo.

Het-trik Musemića

Sarajevo je bilo u šoku sve do 33. minute, a onda je za samo deset minuta riješeno pitanje novog šampiona. Antić je dugom dijagonalom pronašao Fazlagića na desnoj strani, ovaj je primio loptu i uputio je u šesnaesterac, na pravom mjestu je bio Musemić i to je 2:2. Četiri minute kasnije, Prodanović snažno šutira, Vranješ kratko odbija loptu, na nju natrčava Musemić i svojim het-trikom dovodi Sarajevo u novo vodstvo. Dva brza gola šampionima su dala krila, pa su igrači Sarajeva do kraja prvog poluvremena stvorili još nekoliko izglednih šansi, a jednu od njih je iskoristio Antić. Dvije minute prije kraja odbijenu loptu nakon Prodanovićevog šuta, ljevokrilni napadač Sarajeva je pospremio u prazan gol za 4:2.

S tim rezultatom otišlo se na odmor, a u drugom poluvremenu Sarajevo je zaigralo mnogo ležernije. Atmosfera na stadionu je već bila slavljenička i samo se čekao posljednji sudijski zvižduk pa da slavlje i zvanično počne. Sve do posljednjih desetak minuta ništa značajnije se nije dešavalo na terenu, a onda je devet minuta prije kraja postavljen konačan rezultat. Rezervni golman gostiju Stijović odbija jedan Musemićev šut, na odbijenu loptu natrčava Prodanović i smješta je u gol za konačnih 5:2 i ovjeru pobjede i titule.

U sastavu šampionske generacije FK Sarajevo bili su: Ibrahim Sirćo, Mirsad Fazlagić, Fuad Muzurović, Sead Jesenković, Milenko Bajić, Fahrudin Prljača, Boško Prodanović, Sreten Šiljkut, Vahidin Musemić, Stjepan Blažević, Boško Antić, Dragan Vujanović, Boro Beatović, Anton Mandić, Sreten Dilberović, Osman Maglajlija, Miodrag Makić, Asim Ferhatović (odigrao samo pet utakmica zbog povrede), Svetozar Vujović i Refik Muftić. Šef stručnog štaba bio je Miroslav Brozović, pomoćnik Franjo Lovrić, dok je Ibro Biogradlić bio tehnički rukovodilac.