Tužilac iz USK Adnan Tulić osumnjičen da je od budžetskog kredita izgradio vilu kod Bihaća

Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona je dana 7. 5. 2024. godine podiglo optužnicu protiv Adnana Tulića zbog krivičnog djela obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti iz člana 268. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Predmetna optužnica potvrđena je u cijelosti od Općinskog suda u Livnu dana 5. 7. 2024. godine.

Prema rješenju Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, kao mjesno nadležan sud za postupanje po predmetnoj optužnici određen je Općinski sud u Livnu.

Optuženom se stavlja na teret da je dana 19. 7. 2022. godine nakon objavljenog Javnog poziva za odobrenje kreditnih sredstava za kupovinu stana ili stambenog objekta ili izgradnju individualnog stambenog objekta (II kreditna linija), iako je bio svjestan da ne ispunjava sve kumulativno propisane uslove za dodjelu kreditnih sredstava po navedenom javnom pozivu i kao takve navedene i u prijavnom obrascu.

U namjeri da pribavi kredit po povoljnijim uslovima podnio je Prijavu na javni poziv, u kojoj je svjesno i htijući dao nepotpune i obmanjujuće podatke da on i njegova *** nemaju u vlasništvu stambenu jedinicu, niti su vlasnici stana, navodeći da postojeća zgrada nema urednu vlasničku dokumentaciju, te da žive u stanu koji nije etažiran niti uplanjen, iako je znao da je prethodno faktički stekao vlasništvo na navedenom stanu kao vanknjižni vlasnik, na osnovu prethodno zaključenog predugovora sa firmom „***“ *** d.o.o. povodom čega je dana 21. 1. 2020.godine, ZK uredu Općinskog suda u Bihaću, podnio zahtjev za predbilježbu sticanja prava vlasništva povodom istog.

Nakon toga je navedeni ZK ured donio Rješenje o upisu predbilježbe sticanja vlasništva u B vlasničkom listu u ZK ulošku broj **** na spomenutom stanu, a za koji stan je prodavcu dana 10. 12. 2019.godine, isplatio iznos kupoprodajne cijene od 15.000,00KM, dana 3. 8. 2020. godine, iznos od 41.000,00KM i dana 28. 9. 2020.godine iznos od 45.000,00KM, a koji ZK uložak svjesno i htijući nije priložio uz prijavu, iako je u tom stanu živio sa porodicom i u tom periodu, kao što je i u ovjerenoj Izjavi od 19. 7. 2022.godine, koju je priložio uz prijavu, traženoj slijedom Odjeljka 5. – Potrebna dokumentacija, pod I – Individualna gradnja, tačka 4. Dokumentacije o stambenoj situaciji predmetnog javnog poziva i tačke 3.d) obrasca prijave u pogledu potrebne dokumentacije sve u smislu statusa stanovanja podnosioca zahtjeva, odnosno da lice koje traži kredit ima status podstanara ili živi kod roditelja kao podstanar, ili živi u objektu koji je neuslovan za upotrebu, naveo da formalno ne postoji stambena jedinica u kojoj boravi zajedno sa *** i ***, jer se stan nalazi u spomenutoj zgradi, koja nije etažirana, niti uplanjena, iako je znao da navedeno ne potpada niti pod jedan od navedenih statusa.

Navode da on time svjesno nije prikazao ni činjenicu da je prije tog stana, i to još od dana 2. 6. 2014.godine, imao u vlasništvu stan i riješeno stambeno pitanje, a na osnovu ugovora broj **** zaključenog sa D. i N. Đ: kada je kupio stan u ulici O. ****površine 75m2 slijedom čega je na njegov zahtjev u ZK Uredu Općinskog suda u *** bio upisan i kao njegov vlasnik u ZK ulošku broj ***** a koji stan je potom dana 15. 6. 2020.godine zaključujući Ugovor o kupoprodaji broj: ***, prodao kupcima D. I. i K. M., a koja je činjenica da je i prethodno živio na navedenim adresama, na kojima je prijavljen, te i dalje živi na jednoj od njih, proizilazi i iz zvanične evidencije MUP ***/Sektor za pravne poslove - Odsjek za administraciju od 05.01.2024. godine, a iste te stanove je prilikom podnošenja finansijskih izvještaja ***, kao nosilac pravosudne funkcije - ****, navodio kao svoje vlasništvo i to stan u ulici ****, prilikom podnošenja godišnjih izvještaja za period 2015-2018.godine, te u finansijskim izvještajima za 2019. - 2022.godine i stan u ulici **** u ***, kao i da je vlasnik vikend objekta na parceli *** zatim u finansijskom izvještaju za 2020/2021.godina, te finansijskom izvještaju za 2022.godinu da je vlasnik i vikend objekta 9x4,5 m i kuće 140m2.

No, on zbog neistinitog i nepotpunog prikazivanja činjenica odlučnih za dobijanje kredita Upravni odbor JU Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija ***, donio odluku kojom mu je odobrio kredit u iznosu od 95.000,00KM po povoljnim uvjetima, sa rokom otplate 240 mjeseci i kamatnom stopom od 2,00 % na godišnjem nivou, koji kredit mu je i isplaćen u dvije tranše, zaključno sa danom 12. 10. 2022 godine i to po prethodnoj saglasnosti broj: ***, koji iznos kreditnih sredstava je potom svjesno i htijući utrošio u izgradnju objekta na navedenoj k.č. *** za drugu namjenu, a ne za rješavanje stambenog pitanja, jer je *** T. E. dana 26. 6. 2023.godine, a nakon što joj je dana 15. 6. 2023.godine, dao saglasnost da navedeni objekat registruje kao kuću za odmor i za pružanje ugostiteljskih usluga pod nazivom „***“, i podnijela zahtjev Službi za finansije, privredu i poljoprivredu Grada *** za izdavanje navedenog odobrenja i u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga - kao kuća za odmor, povodom čega je navedena služba i donijela Rješenje broj: ***** a koji objekat i koristi u takve svrhe, pri tome nastavljajući da i dalje stanuje sa porodicom na adresi ul. *** gdje je i dalje prijavljen.

Inače, Tulić je zamjenik glavne kantonalne tužiteljice za Odjel za privredni kriminal, poreze i korupciju Unsko-sanskog kantona. Riječ je o vili koja se nalazi na obali Une u Lohovu kod Bihaća.