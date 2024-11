Sramna reakcija Dodika na izjavu Marfija

Nakon što je ambasador SAD u BiH Majkl Marfi (Michael Murphy) gostovao je na BHRT-u, a u jednom dijelu gostovanja je reagirao i na ponašanje predsjednika RS Milorada Dodika.

- Gospodin Dodik u osnovi se ponaša kao siledžija, ako mogu tako reći. On je odbio da imenuje sudije iz Republike Srpske. Pokušao je da umanji jurisdikciju Ustavnog suda u Republici Srpskoj. U suštini, stvorio je blokadu i krizu i zauzvrat traži nešto. On želi da natjera međunarodnu zajednicu i lokalne aktere da prihvate njegove zahtjeve u krizi koju je on stvorio. To je pogrešna stvar. Isto je radio i ranije kada je riječ o reformi policije, o prisustvu međunarodnih sudija i tužilaca u državnim institucijama. Ako napravite ustupak kao što smo radili u prošlosti, onda će on to „staviti u svoj džep“ i nikad ne ispuni svoj dio dogovora. Tako se slabi država Bosna i Hercegovina, a on se onda opet vrati i traži još više. Evo šta više nećemo uraditi. Nećemo više praviti ustupke siledžiji - rekao je Marfi.

Kao što to i obično biva, uslijedila je reakcija Milorada Dodika puna uvreda.

- Republika Srpska je izraz volje naroda koji u njoj živi i to ne mogu promijeniti nikakve Marfijeve tirade. O Marfiju sam sve rekao i ovo je moje posljednje reagovanje na njegove besmislice. Mogu samo da mu poručim - čučni, vidiš da si u velikoj nuždi. Goodbye - napisao je Dodik.