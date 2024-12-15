Otvoren tradicionalni sajam rukotvorina "Zlatne ruke Livnjaka"

Dvodnevni sajam kreativnosti pod nazivom "Zlatne ruke Livnjaka" svečano je otvoren u subotu, a već dvanaestu godinu organizira ga Prodajno trgovački centar (PTC) "Forum" iz Livna.

Sajam se tradicionalno organizira u prosinačko i predblagdansko vrijeme i predstavlja glavni sezonski događaj u Hercegbosanskoj županiji, rekla je ispred organizatora Ljubica Bulić.

- Sajam se organizira ne samo zbog čuvanja i razvijanja tradicije već i zbog novih ideja koje spajaju prošlost i sadašnjost, te ujedinjuju stare vještine i kreativnost - naglasila je Bulić, dodavši da je sajam savršena prilika da se vidi što su sve Livnjaci i njihovi gosti izložili te koliko su kreativni, talentirani i inspirativni.

Na sajmu sudjeluje 50 izlagača iz Livna, Tomislavgrada, Kupresa, Glamoča, Drvara, Šipova, Travnika, Visokog, Viteza.

Pored razgledavanja unikatnih predmeta i ručnih radova kreativaca poput božićnih dekoracija, suvenira, jaslica, vezova, cvjetnih aranžmana, posjetitelji mogu uživati i u degustaciji suhomesnatih proizvoda, livanjskih sireva, likera i džemove od kupina, malina, aronije.

Održavanje manifestacije, kao i prethodnih godina, podržalo je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.